Tláhuac impulsa la lectura con la Feria del Libro y Anime 2026

Con más de 130 expositores, se pone en marcha la Feria del Libro y Anime “Tláhuac 2026”, un espacio para la cultura y recreación de todas las edades, la cual culminará hasta el 2 de mayo, y tiene como objetivo el fomentar el gusto por la lectura, a través de diversos contenidos.

El Bosque de Tláhuac recibe miles de títulos diversos, los cuales representan parte de la cultura japonesa a través del “anime”, con historias acompañadas de ilustraciones que hacen volar la imaginación, siempre promoviendo los valores y fomentando la lectura como herramienta para su desarrollo.

En el acto de inauguración, la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, celebró este tipo de eventos, los cuales no solo acercan la lectura a las nuevas generaciones, también funciona como un espacio de convivencia familiar.

Detalló que esta feria se desarrolla en el marco del Día de las Infancias, y la mejor forma es abrir espacios donde las niñas y los niños puedan tener en sus manos un libro, y a través de sus historias, pueden trasladarse a otras culturas y a escenarios inimaginables.

“Tener un libro en nuestras manos nos puede abrir muchas posibilidades de imaginar, crear y aprender, y de acercarnos a otras culturas, pero también de hacer de la lectura un hábito que no se debe perder nunca”, destacó.

La funcionaria agradeció la participación de los colectivos y áreas de la alcaldía, quienes gracias a su entusiasmo, esfuerzo y empatía, hacen posible que estos materiales lleguen a las y los habitantes de Tláhuac, siempre buscando que se involucren más por la lectura y el arte.

“Les damos la bienvenida al corazón de Tláhuac, al emblemático bosque, un sitio de gran historia, donde la naturaleza se hace presente, además de que en este espacio se realizan actividades para todas las edades”, sostuvo.

Recalcó que la lectura es la semilla de la libertad y del pensamiento crítico, ya que cada libro abre una ventana al conocimiento, a la imaginación y a la identidad como comunidad, y este año al integrar el mundo del “anime”, se refuerza la creatividad de las juventudes.

“En Tláhuac creemos que la cultura debe ser accesible para todas y todos, por eso esta feria es un espacio democrático, donde niñas, niños y jóvenes descubren que los libros deben ser sus compañeros de vida”, subrayó.

Por último, la alcaldesa invitó a toda la comunidad a asistir a esta feria, a recorrer los stands y participar en los talleres, para dejarse sorprender por las historias de un buen libro, donde Tláhuac es referente cultural de la Ciudad de México, un lugar donde tradición e innovación se encuentran.

Cabe señalar que la feria contará con venta de libros, conferencias con artistas de doblaje, talleres de lectura, zona de alimentos y actividades para todas las edades, donde se espera una visita aproximada de 20 mil personas, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

JCS