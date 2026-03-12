Refuerzan operativo contra Uber y DiDi en AICM... la carga de pasaje de Apps sigue

A pesar del operativo implementado por la Guardia Nacional las primeras horas de este jueves en los accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para impedir que vehículos de plataformas digitales como Uber y DiDi recojan pasajeros dentro de las terminales aéreas, la práctica continúa.

Durante un recorrido realizado por Excélsior fue posible documentar vehículos particulares con teléfonos o tabletas sobre el tablero que continuaban recogiendo pasajeros en la Terminal 1.

El operativo se aplica en la totalidad de las enredadas de la Terminal 1 y 2 del AICM Héctor López

Identificación no es fácil

Las autoridades reconocieron que identificar estos servicios no siempre es sencillo, ya que los automóviles no portan logotipos visibles.

Muchos dicen que vienen por un familiar. Pero cuando vemos la aplicación abierta o el conductor esperando al usuario con el celular, ahí es cuando se aplica la infracción”, explicó el oficial Macías, de la Guardia Nacional.

Este jueves, elementos de la corporación de seguridad federal, apoyadas por policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se colocaron en las principales puertas de la Terminal 1 y Terminal 2 para reforzar la vigilancia e inhibir que los conductores de estas aplicaciones carguen pasaje en la zona federal.

¿Hay un amparo?

En entrevista, el oficial Macías explicó que las plataformas han difundido entre sus conductores la idea de que pueden operar dentro del aeropuerto gracias a un amparo, lo cual “no es correcto, o certero”, dijo.

Directivos de Uber han afirmado que la plataforma cuenta con un amparo judicial que permite su operación en la zona y que existe una suspensión que prohíbe detenciones arbitrarias por parte de autoridades federales.

El amparo permite traer usuarios y dejarlos en la terminal, pero no que aborden aquí. Para prestar servicio dentro del aeropuerto necesitan un permiso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, aclaró en ese sentido Macías.

Habrá sanciones

El mando federal añadió que cuando se detecta a un conductor prestando el servicio sin autorización se puede aplicar una sanción con base en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Nosotros estamos obligados a sancionar la explotación de un servicio sin permiso. El problema es que Uber les hace creer a los conductores que pueden operar aquí y eso termina afectando a los usuarios”, dijo.

El operativo se aplica en la totalidad de las enredadas de la Terminal 1 y 2 del AICM, con patrullas de la Guardia Nacional mientras unidades de la Marina, e encargada de la seguridad del Aeropuerto, realiza rondines constantes.

El despliegue ocurre un día después de que taxistas concesionados del aeropuerto bloquearon los accesos al AICM para exigir que se frene la operación de las aplicaciones digitales, al considerar que representan una competencia desleal frente a los servicios tradicionales.

USUARIOS TERMINAN AFECTADOS

Viajeros consultados señalaron que la medida limita las opciones de transporte y favorece tarifas elevadas.

Carlos, pasajero procedente de Baja California consideró que impedir el acceso de plataformas digitales “es muy mal”, pues los taxis del aeropuerto suelen cobrar mucho más.

Un viaje de aquí a la TAPO te lo quieren cobrar hasta en 350 pesos cuando en una aplicación cuesta cerca de 80”, comentó.

Fernando, originario de Chiapas, quién viaja frecuentemente a la ciudad de México por cuestiones de trabajo, coincidió en que “debería haber reglas parejas para todos los servicios”.

Es libre comercio. A nosotros nos beneficia porque los taxis del aeropuerto son caros y a veces están en malas condiciones”, señaló.

Indicó que, incluso se cerró la bahía donde supuestamente estaba permitido que estas aplicaciones operaran.

Se ubica a la salida de la estación Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro. En el lugar hay dos placas que indican que se trata de una “bahía de espera de taxis de aplicación”.

“Ahí era posible tomar nuestro Uber, ahora debemos pagar tarifas caras” señaló.

El operativo será permanente y se lleva a cabo en medio de los trabajos de rehabilitación del aeropuerto, afectando la movilidad en la zona y generando cuellos de botella en los accesos.

*bb