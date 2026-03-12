Cae sujeto relacionado con robos de relojes de alta gama en el AICM

Un sujeto relacionado con robos de relojes de alta gama a usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), fue detenido en la alcaldía Iztacalco por policías capitalinos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos sucedieron mientras los oficiales realizaban labores de investigación, inteligencia y vigilancia en la colonia Campamento 2 de Octubre.

Al circular por la avenida Canal de Apatlaco, observaron a un hombre a bordo de un vehículo color gris cuya matrícula corresponde al de una investigación por el robo de un reloj a un ciudadano ocurrido el 10 de marzo, quien manipulaba diversas bolsitas de plástico color azul.

Para descartar algún delito, los policías se aproximaron al automóvil y le marcaron el alto al conductor, a quien en apego a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva.

Aseguran droga y dinero en efectivo

Como resultado de la revisión, los policías le aseguraron al hombre 93 bolsitas de plástico translúcido color azul que contenían en su interior una sustancia sólida en piedra, con las características propias crystal y una bolsa transparente a granel, con aproximadamente 60 gramos de la misma sustancia.

También le hallaron 34 cápsulas color blanco, con una sustancia sólida en polvo similar a la cocaína y una bolsa de color negro con aproximadamente 500 gramos de una hierba verde parecida a la marihuana, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Por lo anterior, el hombre de 27 años de edad fue detenido, le comunicaron sus derechos constitucionales y fue presentado, junto con la posible droga y el vehículo asegurado, ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación jurídica.

Antecedentes

De acuerdo con las indagatorias, el detenido y el vehículo asegurado están posiblemente relacionados con el robo de un reloj de alta gama, a un usuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a quien le dieron seguimiento e interceptaron en la colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, ocurrido el 10 de marzo.

