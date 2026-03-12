Cambian horarios del transporte público en CDMX el lunes 16 marzo

El próximo lunes 16 de marzo del 2026, cambiarán los horarios del transporte público en la Ciudad de México (CDMX), informó la Secretaría de Movilidad.

Todos aquellos que forman parte de la Red de Movilidad Integrada en la capital del país, es decir, Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús, entre otros, tendrán modificaciones en sus horarios de servicio.

Horarios de transporte en CDMX el lunes 16 de marzo

Cotidiana en el Metrobús. Cuartoscuro / Mario Jasso

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX, los horarios quedan de la siguiente forma:

Metro: 7:00 a 00:00 horas

RTP: 5:00 a 00:00 horas.

Servicio de apoyo L2: 9:45 a 00:30: horas

Servicio de apoyo Tren Ligero: 6:45 a 23:30 horas

Metrobús: 5:00 a 00:00 horas

Trolebús: 6:00 a 23:30 horas

Trolebús Elevado: 5:00 a 00:00 horas

Trolebús Aztecas: 5:30 a 23:30 horas

Tren Ligero: 7:00 a 23:30 horas

Cablebús : 7:00 a 23:00 horas

Ecobici 5:00 a 00:30 horas

Biciestacionamientos : 07:00 a 00:00 horas

Cabe destacar que los Parquímetros no tendrán operación ese día. En tanto, el transporte público permitirá el ingreso con bicicleta a los usuarios.

¿Por qué cambian los horarios?

El motivo por el que cambian los horarios en el transporte de la CDMX es porque el lunes 16 de marzo se conmemora el natalicio de Benito Juárez, uno de los personajes más importantes de la historia del país.

Cabe destacar que, en realidad, Juárez nació el 21 de marzo de 1806, pero el día festivo se mueve al tercer lunes de marzo para crear un fin de semana largo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior significa que:

Escuelas y oficinas gubernamentales suspenden actividades

Trabajadores tienen descanso obligatorio o pago doble si laboran

*mvg*