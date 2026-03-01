Exfuncionaria de Azcapotzalco instruye difundir “versión” de defensa

En una grabación difundida en redes sociales la hoy exdirectora general de Gobierno de la alcaldía Azcapotzalco, Azucena Narváez Hernández, es exhibida instruyendo a sus colaboradores a defenderla y asegura que ella fue la víctima tras el enfrentamiento del jueves con vecinos de la colonia Santa Bárbara y por el cual fue destituida.

“Esta versión muchachos, ojo, es muy importante que se la pasen a sus demás compañeros (y decir que) la directora estaba vaciando un bote de agua, sale el vecino y la increpa y le dice ‘le pegaste a mi carro’. Y la directora le dice no, no le pegue. Comenta él (vecino) tengo los videos y le escupe dos veces en el chaleco. Se mete por el teléfono y es por eso la reacción de todos”, expresa.

En el audio se escucha además a la exfuncionaria preguntar a sus subalternos si la versión de defensa “queda clara” y asegura que “no existe grabación” de los actos del jueves.

“¿Todos me entendieron esta versión?, porque tiene que ser la versión de todos”, insiste.

El audio comenzó a circular horas después de que la alcaldesa Nancy Núñez anunció la destitución de Narváez Hernández y de otros servidores públicos involucrados en los disturbios durante un operativo de reordenamiento en la vía pública.

En la misma grabación, la exdirectora de Gobierno instruye a un colaborador identificado como “Kike” a intervenir en reuniones internas de la Alcaldía para cuestionar las acusaciones en su contra.

“Yo creo Kike que te vas a ir a la mesa y enfrente de todos a decirle que si es por eso o porque no se juntó el millón de pesos”, señala.

Al informar de la destitución de Narváez y otros funcionarios, Nancy Núñez recalcó que en su administración no se tolerará ningún acto de violencia o abuso de autoridad.

Por el enfrentamiento, que se hizo viral en redes sociales, se abrió una investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

JCS