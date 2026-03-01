Se le atora pie en rejilla del Centro Histórico de la CDMX 

A una mujer se le quedó atorado un pie en una rejilla de un registro en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), por lo que debió ser auxiliada por policías y un ciudadano, quienes tuvieron que utilizar un esmeril para liberarla.

El incidente ocurrió este domingo cerca del cruce de las calles Isabel La Católica y República de El Salvador, en el Centro Histórico, informó cerca de las 14:00 horas la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito y sectoriales de la SSC de la Ciudad de México, en coordinación con un ciudadano, auxiliaron a una ciudadana que accidentalmente atoró su pie izquierdo en la estructura metálica de un registro, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc”, indicó la dependencia en una ficha informativa.

El incidente ocurrió este domingo cerca del cruce de las calles Isabel La Católica y República de El Salvador Foto: Especial

La mujer de 55 años caminaba en la vía pública, cayó en una rejilla metálica y su pie se atoró, por lo que quedó recostada sobre el pavimento.

“Los efectivos policiales intervinieron, y con las debidas precauciones y medidas de cuidado necesarias, con apoyo de un ciudadano que tenía un esmeril, realizaron varias maniobras para cortar la estructura metálica y liberar la extremidad de la mujer”, agregó la SSC.

La mujer no presentó ninguna lesión, agradeció el apoyo y se retiró del sitio.

La mujer no presentó ninguna lesión Foto: Especial

JCS