Recuperan espacios públicos en primer cuadro de Coyoacán

En colaboración con el gobierno capitalino, la alcaldía Coyoacán realizó un “barrido” de seguridad para retirar objetos que obstruían vialidades, pasos peatonales, rampas u objetos que ocupaban un carril y entorpecían el tránsito en el centro histórico de Coyoacán y en el polígono que forman las avenidas Miguel Ángel de Quevedo, Universidad, División del Norte y Río Churubusco.

Mediante el uso del vehículo de carga de plataforma baja, conocido como góndola, se retiraron 40 motocicletas, que fueron trasladadas al depósito vehicula ‘Fuerte de Loreto; se retiraron cinco juegos de placas; se aplicaron 50 amonestaciones verbales, así como el retiro de una tonelada de enseres y acciones en todo el primer cuadro para inhibir la presencia de los llamados franeleros.

Recorrido de supervisión y vigilancia. Especial

Apoyo de SSC CDMX

El alcalde Giovani Gutiérrez reiteró que estas acciones continuarán de manera coordinada y agradeció el apoyo de la SSC, además de ratificar que estos dispositivos se continuarán durante las siguientes semanas de manera aleatoria.

De acuerdo con la información de la alcaldía, en este operativo se contó con la presencia del director general de Control de Tránsito, Comisario Roberto Carlos Ríos Martínez, así como el Subinspector, Ángel García Delgadillo y con 30 elementos más de personal y 10 unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Además, por parte de la Policía Auxiliar, estuvo el oficial Edgar Miguel Anguiano Velázquez, segundo comandante del destacamento dos, con un estado de fuerza de 25 elementos y 12 unidades.

De igual manera participó la Policía Auxiliar asignada a la demarcación a cargo de la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez.

*bb