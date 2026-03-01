Lanzan en Miguel Hidalgo operativo 'caza-cochinos'

La alcaldía Miguel Hidalgo lanzó el operativo “caza-cochinos” con el que busca erradicar los tiraderos de basura clandestinos.

El alcalde, Mauricio Tabe, informó en un comunicado que el operativo implica cero tolerancia contra las personas que depositen sus desechos en la vía pública.

Serán remitidos al juzgado Cívico

Y advirtió que se aplicaría la ley que sanciona con remisión al Juzgado Cívico, multa de hasta unos 4 mil 500 pesos, arresto de hasta 24 horas o trabajo comunitario.

Agregó que en lo que va de su administración, se han logrado reducir los tiraderos clandestinos de 93 a 50.

“Hemos reducido a la mitad los tiraderos clandestinos en Miguel Hidalgo, sin embargo, hay algunos que todavía nos generan muchos problemas”, expresó.

El operativo caza-cochinos incluye la instalación de 15 carpas con policías para vigilar y evitar los tiraderos clandestinos.

A estos puntos de vigilancia, se sumarán carpas itinerantes, las cuales tendrán presencia policial permanente.

Ya ha habido detenidos

El alcalde informó que ya realizaron detenciones.

En las últimas semanas llevamos cinco personas detenidas quienes han tirado basura. Recuerda, hay que cuidar nuestras calles, calles más limpias son más seguras y no hay pretexto, porque aquí en Miguel Hidalgo hay camiones que recogen la basura en la tarde. Tirar basura no es cualquier cosa, tiene consecuencias. Entre todos cuidamos de nuestras calles”, expresó.

Tabe dijo que solicitará formalmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que también remita a los vecinos que violen la Ley de Cultura Cívica.

“Nuestro compromiso es claro: que Miguel Hidalgo sea la alcaldía más limpia, más ordenada y más segura de toda la Ciudad de México”, dijo.

