Excélsior 109 años. Tres Mundiales, tres retos para la Ciudad de México

En 1970, el regente Alfonso Corona del Rosal impulsó una política de crecimiento vertical de la vivienda, densificación urbana y el impulso de conjuntos habitacionales, como el Morelos, en la colonia Jardín Balbuena o la Unidad Habitacional Lomas de Plateros, y la expansión de las unidades San Juan de Aragón y CTM Aragón.

El gobierno de Ramón Aguirre Velázquez enfrentó el Mundial de 1986 tras la destrucción del sismo del 19 de septiembre de 1985.

Puso en marcha el programa de Renovación Habitacional Popular, mediante el que se expropiaron construcciones dañadas en las colonias Morelos y Guerrero, donde construyeron unidades habitacionales.

Ahora, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene entre sus metas en materia de vivienda combatir los efectos negativos de la gentrificación, construir vivienda social y, a partir de lo que plantea el proyecto del Plan General de Desarrollo, promover la densificación en las zonas donde hay más servicios.