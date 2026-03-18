Excélsior 109 años. Del lujo del hotel Regis a las reservas por Airbnb

Durante los torneos de Copa Mundial de la FIFA México 1970 y México 1986, la Ciudad de México recibió a multitudes de visitantes en medio de contextos de poscrisis económica, social y de desastres naturales, tales como la matanza de Tlatelolco, en 1968, y los sismos de 1985, pero con una oferta hotelera que crecía y que quedó documentada en las páginas de Excélsior.

Todo para llegar hoy, de cara al Mundial 2026, a la reserva de habitaciones a través de plataformas digitales.

En 1970, la ciudad contaba con tres mil 972 cuartos de hotel y el turismo internacional se concentró principalmente en el corredor de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, donde se ubicaban hoteles de lujo y clase ejecutiva que recibían a delegaciones deportivas, periodistas y aficionados.

Entre los más emblemáticos: Sheraton María Isabel, en Reforma, que fungió como sede de diversos actos oficiales del torneo. Otro punto de referencia fue el Hotel Geneve, considerado uno de los primeros de gran lujo en la capital y símbolo de la vida cosmopolita de la colonia Juárez.

La infraestructura hotelera también incluía el Regis y Del Prado, sobre avenida Juárez. Como documentó este diario, el panorama del sector hotelero cambió drásticamente tras el terremoto de 1985, que provocó el colapso de más de 200 edificios en la capital.

Uno de los casos más emblemáticos fue el Regis, que se derrumbó en menos de un minuto y dejó decenas de víctimas. Se convirtió en uno de los símbolos de la tragedia.

El hotel Del Prado, ubicado también en Juárez, resultó dañado. Posteriormente fue demolido y en su lugar se alzó el hotel Hilton Reforma.

El hotel Continental Hilton fue uno de los dañados en 1985, mientras que el Geneve siguió recibiendo visitantes. Archivo Histórico Excélsior

Otros hoteles también resultaron gravemente afectados, como el Versalles, en la colonia Juárez, mientras que el Continental Hilton, situado en la esquina de Reforma e Insurgentes, sufrió daños estructurales severos que obligaron a su demolición.

A pesar del golpe que sufrió el sector turístico, la capital logró reorganizar su capacidad de hospedaje y para la Copa Mundial de la FIFA México 1986 se contaba con alrededor de 12 mil habitaciones disponibles para recibir a los visitantes del torneo.

Más de tres décadas después, el panorama hotelero es muy distinto.

De acuerdo con autoridades turísticas locales, la Ciudad de México cuenta actualmente con más de 63 mil habitaciones distribuidas en cerca de 850 hoteles.

A esa infraestructura se suma ahora el hospedaje mediante plataformas digitales, como Airbnb, donde se estima que existen alrededor de 27 mil inmuebles disponibles en la capital.

El crecimiento de esta modalidad de alojamiento ha generado alertas entre vecinos y activistas por el aumento de anfitriones en zonas estratégicas de las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán, que se perfilan como los principales puntos de concentración de turistas durante la próxima justa mundialista.

Actualmente se discute este fenómeno como un generador de gentrificación.