La aplicación de multas para conductores de scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas que no cumplan con el registro obligatorio en la capital fue pospuesta hasta nuevo aviso, luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señalara que únicamente había 13 mil registros.

De esta manera, las personas usuarias aún pueden ponerse al corriente conforme al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y evitar sanciones futuras.

La fecha límite para el trámite estaba prevista para el 20 de noviembre, pero la Secretaría de Movilidad (Semovi) la reprogramó para el 20 de enero, así es que todavía puede realizar el trámite y evitar pagar una sanción de hasta 2 mil 346.20 pesos.

¿CUÁNTO CUESTA EL TRÁMITE?

La Semovi divide el registro de vehículos eléctricos en automóviles y unidades de movilidad personal, con costos y requisitos según sus características técnicas:

VEMEPE (Vehículos Motorizados Eléctricos Personales): Requieren un pago de 355 pesos (con subsidio sobre una tarifa base de 709 pesos) para recibir placa metálica, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Incluye unidades Tipo A (menos de 35 kg) y Tipo B (de 35 a 350 kg) con motor de 250W a 1 kW y velocidad superior a 25 km/h.

VEP (Vehículos Eléctricos Personales): Unidades con motor menor a 250W y velocidad máxima de 25 km/h. Están exentas de pago y de emplacamiento; sus propietarios reciben constancia de registro y dos calcomanías del DME.

PARA REALIZAR EL REGISTRO

Los interesados deben presentar identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio en la Ciudad de México con antigüedad no mayor a 90 días.

Acreditación de propiedad (factura, carta factura o manifiesto bajo protesta de decir verdad).

Extra: para las categorías VEMEPE es indispensable contar con licencia de conducir (Tipo A, A1 o A2) y seguro de responsabilidad civil.

PROCEDIMIENTO

Ingresar con cuenta Llave CDMX al portal de trámites de la Semovi. Subir los documentos digitalizados para validación. Pagar la línea de captura (si la unidad corresponde a VEMEPE). Agendar cita presencial en un Módulo de Control Vehicular para recoger placas o distintivos.

SANCIONES