'Eugenio' fresno centenario de la Del Valle, fue sometido a poda controlada: Sedema

Vecinos de la colonia Del Valle Centro denunciaron la intervención del fresno centenario conocido como “Eugenio”, declarado patrimonio ambiental de la Ciudad de México en junio de 2024, luego de observar trabajos de poda realizados con apoyo de una grúa de la Comisión Federal de Electricidad.

Manifestación por árbol Eugenio en la Del Valle. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

Las labores generaron preocupación entre los colonos, quienes alertaron en chats vecinales por el posible daño al ejemplar, considerado emblemático en la zona.

Sedema aclaró esto…

Manifestación por árbol Eugenio en la Del Valle. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

Ante los señalamientos, la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, aclaró que se trató de trabajos de mantenimiento previamente autorizados y ejecutados bajo criterios técnicos.

Las actividades comenzaron a las 08:00 horas con personal acreditado y se realizaron conforme a la norma NADF-001-RNAT, así como al Plan de Manejo específico del árbol, precisó la dependencia.

Asimismo, aseguró que durante la intervención no se retiraron ramas primarias, con el objetivo de preservar la integridad estructural y biológica del fresno. Los trabajos, añadió, fueron realizados por podadores certificados que utilizaron equipo especializado y cumplieron con los protocolos de seguridad.

La CFE participó en la jornada

La Comisión Federal de Electricidad participó en la jornada mediante la instalación de protecciones en líneas de media tensión, “a fin de garantizar condiciones seguras durante las labores”, indicó la Sedema en una tarjeta informativa.

También señaló que la intervención fue supervisada por personal de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, en coordinación con arboristas especializados. Incluso afirmó que se tuvo el acompañamiento de representantes vecinales.

El material vegetal retirado fue trasladado al Vivero Nezahualcóyotl, donde será triturado para su aprovechamiento en la elaboración de composta destinada a la generación de tecno suelos.

*bb