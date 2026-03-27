Estrenan cancha remodelada de futbol en Jalalpa Tepito; 14 más serán 'embellecidas' en CDMX 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la jornada 51 del programa Casa por Casa en la colonia Jalalpa Tepito, en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la capital, donde entregó una cancha remodelada de futbol, como parte de un paquete de 14 canchas a intervenir, y destacó otras acciones en la zona.

Durante su visita, la mandataria capitalina anunció la intervención y construcción de 14 más, mientras que por parte de la alcaldía se sumarán otras 40.

Presidente del Atlante FC, Emilio Escalante

Entregan cancha remodelada de futbol Especial

Dijo que la rehabilitación de las canchas deportivas es parte de la estrategia para recuperar espacios públicos y fomentar el deporte en la comunidad.

Por su parte, el presidente del Atlante FC, Emilio Escalante, destacó la importancia de este proyecto y agradeció la entrega de la cancha de futbol, subrayando que estos espacios ayudan a que jóvenes se acerquen al deporte y mantengan vivo el sueño de desarrollarse en él.

Nuevas luminarias

Brugada además destacó la instalación de 2 mil nuevas luminarias y la construcción de una nueva Utopía. Acompañada por el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, e integrantes de su Gabinete, informó que las principales demandas ciudadanas se concentran en servicios urbanos como alumbrado público, bacheo, seguridad y mantenimiento de la vía pública, por lo que anunció una intervención integral en la zona.

“Este programa consiste en regresar a las colonias, tocar la puerta y preguntar qué se necesita. A eso venimos, a escuchar y a resolver”, señaló.

Entregan cancha remodelada de futbol Especial

Afirmó que se busca iluminar calles y callejones para fortalecer la seguridad.

También informó que seis planteles educativos serán incorporados al programa “1, 2, 3 por mi Escuela”, con una inversión superior a 2 millones de pesos por escuela para su rehabilitación integral.

Se construirá una Utopía en la zona

Como parte de la estrategia de bienestar, anunció la construcción de una Utopía en la zona, con servicios deportivos, culturales y de cuidados gratuitos como alberca, espacios para distintas disciplinas, auditorio, talleres artísticos, centros de cuidado infantil, casa de día para personas mayores, rehabilitación para personas con discapacidad, comedores y lavanderías públicas.

Se impulsarán acciones complementarias como la construcción de un mercado, la implementación de caminos seguros y el fortalecimiento de la seguridad.

Finalmente externó que en materia de movilidad está en desarrollo la nueva línea de Cablebús y se realizará una reunión con autoridades del sector para reforzar el servicio de RTP en la zona.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, también subrayó el impulso a proyectos estratégicos como el Cablebús, al señalar que traerán mayor conectividad y beneficios para las comunidades, y reiteró su respaldo a la jefa de Gobierno.

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