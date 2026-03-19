Estalla huelga en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres en CDMX y Edomex

El primer minuto de este jueves 19 de marzo estalló la huelga de trabajadores del Colegio de Bachilleres en sus 20 planteles tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, por este motivo todas las actividades académicas y administrativas han sido suspendidas hasta nuevo aviso.

Desde la madrugada fueron colocadas banderas rojo con negro en todos los planteles, al no llegar a un acuerdo trabajadores con autoridades.

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Demandas de los trabajadores

Los trabajadores han presentado varias inconformidades respecto a temas laborales como: violaciones a su contrato laboral, incumplimiento de pagos, problemas con plazas, y más condiciones de trabajo que no han sido resueltas.

Bloqueos en CDMX y Edomex por Colegio de Bachilleres.

Por su parte, las autoridades educativas aseguran que sí están dispuestas a dialogar y que van a revisar lo que pide el sindicato, pero mientras tanto, la huelga ha estallado y no hay fecha de regreso.

Las autoridades piden al alumnado estar al pendiente de los medios oficiales del colegio.

Los 20 planteles