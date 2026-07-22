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Atienden a usuarios del Metro por golpe de calor tras falla de tren

Un tren estuvo detenido por varios minutos en uno de los túneles de la Línea 7 para retirar un convoy descompuesto

Por: Jonás López

Paramédicos de la Cruz Roja y del área de Seguridad Institucional del STC atendieron a los afectados
Paramédicos de la Cruz Roja y del área de Seguridad Institucional del STC atendieron a los afectadosFoto: @ElSSanchez

Al menos dos usuarios fueron atendidos por golpe de calor, luego de que un tren quedó varado durante varios minutos en un túnel de la Línea 7 del Metro.

El incidente fue reportado en redes sociales cerca de las 18:00 horas, cuando se difundieron imágenes de las personas afectadas, quienes fueron atendidas por equipos de emergencia en la estación Constituyentes.

De acuerdo con los relatos, el tren quedó sin movimiento en medio del túnel que conecta las estaciones Auditorio y Constituyentes.

Vamos en el servicio del Metro tren se queda varado entre Auditorio a Constituyentes más de 40 minutos gente sofocada y con crisis nerviosa, autoridades ni sus luces”, se publicó en la cuenta de X, @ElSSanchez.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el motivo por el que se quedó detenido el tren en el túnel fueron las maniobras para retirar otro convoy que sufrió una falla. 

El organismo indicó que paramédicos de la Cruz Roja y del área de Seguridad Institucional del STC atendieron a los afectados.

La tarde de hoy se realizó la maniobra para el retiro de un tren en la Línea 7. Durante este periodo, sin relación con dicha maniobra, dos personas usuarias requirieron valoración médica por probable golpe de calor. Personal de Seguridad Institucional del Metro, así como de la Cruz Roja, brindaron atención inmediata. Ninguna de las personas atendidas requirió traslado hospitalario”, indicó en su cuenta de X.

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