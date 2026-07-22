Atienden a usuarios del Metro por golpe de calor tras falla de tren

Al menos dos usuarios fueron atendidos por golpe de calor, luego de que un tren quedó varado durante varios minutos en un túnel de la Línea 7 del Metro.

El incidente fue reportado en redes sociales cerca de las 18:00 horas, cuando se difundieron imágenes de las personas afectadas, quienes fueron atendidas por equipos de emergencia en la estación Constituyentes.

De acuerdo con los relatos, el tren quedó sin movimiento en medio del túnel que conecta las estaciones Auditorio y Constituyentes.

Vamos en el servicio del Metro tren se queda varado entre Auditorio a Constituyentes más de 40 minutos gente sofocada y con crisis nerviosa, autoridades ni sus luces”, se publicó en la cuenta de X, @ElSSanchez.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el motivo por el que se quedó detenido el tren en el túnel fueron las maniobras para retirar otro convoy que sufrió una falla.

El organismo indicó que paramédicos de la Cruz Roja y del área de Seguridad Institucional del STC atendieron a los afectados.