Esperan derrama económica de casi 10 mmdp por Semana Santa en CDMX

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó una derrama económica de 9 mil 926 millones de pesos en la capital por las actividades de Semana Santa.

Las actividades culturales, religiosas, turísticas y de entretenimiento beneficiarán a unas 105 mil unidades económicas en las que laboran 703 mil personas. Durante este periodo vacacional habrá incremento en la actividad comercial y turística en la ciudad.

Esta cifra incluye los mil 669 millones de pesos esperados durante el periodo de Cuaresma, lo que confirma la relevancia de esta temporada para la actividad económica local, particularmente para los sectores vinculados al comercio, servicios y turismo”, indicó este lunes en un comunicado.

El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz, indicó que los establecimientos con mayor actividad durante estas fechas serán hoteles, tiendas de autoservicio, restaurantes, centros departamentales, locales con venta de artículos religiosos, teatros, cines y distribuidores de pescado y mariscos, giros que tradicionalmente registran un aumento en la demanda durante la temporada.

“Festividades como Semana Santa muestran la capacidad que tienen las empresas de la Ciudad de México para generar actividad económica, empleo y oportunidades. Cuando se fortalece el consumo en negocios formales, se fortalece también el desarrollo de la ciudad y el bienestar de miles de familias que dependen de estas actividades”, expresó a través del comunicado

Coparmex CDMX recomendó a la ciudadanía planificar sus compras y actividades con anticipación, privilegiando el esparcimiento y la convivencia familiar.

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fdm