Suegra de exreina de belleza cambió su look y revelan cartas a su hijo

Luego de la detención de Erika María N, la suegra de la exreina de belleza Carolina Flores a quien atacó y mató a balazos, se ha dado a conocer nueva información y detalles de cómo huyó a Venezuela vía Panamá y cómo cambió su look para no ser reconocida.

“Tu familia es mía, tú eres mío y ella te robó”, este es el momento en el que la exganadora del certamen de belleza Miss Teen Universe Baja California, Carolina Flores, fue asesinada por su suegra el 15 de abril en su departamento en Polanco en la CDMX

La periodista de espectáculos, Ana María Alvarado detalló en su canal de YouTube que la suegra le envió varias cartas y mensajes en el celular a su hijo asegurando que ella no mató a su esposa, que todo se trató de un accidente, que “se disparó la pistola”.

Una carta decía así:

“Hijo, ella siempre me ha tratado con malos modos (Carolina), pero el que solo saludara a Luka y a mí ni siquiera me dijera "hola" después de meses de no verlos, se me hizo una majadería…” ni yo misma sé cómo llegaron las cosas a esto”.

La joven de Baja California de 27 años murió por los balazos en un departamento de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

“Enmeshment”: el concepto clave en el caso de la exreina asesinada en Polanco Especial

La periodista también reveló que la mujer de la tercera edad, hoy vista como una “suegra tóxica”, se cambió el color de su cabello, ya que antes lo llevaba negro y en las últimas fotos aparece con cabellera rubia.

La mujer permanece en Venezuela, sin embargo, no puede salir de su casa, en tanto se realizan los trámites para la extradición hacia México para que responda por los delitos que se le imputan.

El caso

Como se sabe elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron en Venezuela a Erika María “N”, señalada como probable responsable del feminicidio de la ex reina de belleza Carolina de 27 años ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El hijo de la presunta feminicida, Alejandro Sánchez sigue en la Ciudad de México.

*bb