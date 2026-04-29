Cae en Venezuela la presunta feminicida de la exreina de belleza

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron en Venezuela a Erika María “N”, señalada como probable responsable del feminicidio de la ex reina de belleza Carolina de 27 años ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la dependencia, tras el crimen se inició una investigación que permitió establecer la posible participación de la imputada.

Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026 —un día después de presentada la denuncia— un juez de control otorgó la orden de aprehensión correspondiente.

Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se tramitó una Notificación Roja de Interpol, lo que permitió su localización y captura en territorio venezolano.

Actualmente, la detenida permanece bajo custodia de las autoridades de ese país, mientras se llevan a cabo los procedimientos para su extradición a México.

Las investigaciones señalan que el crimen ocurrió al interior de un domicilio en Polanco, donde la víctima fue privada de la vida con disparos de arma de fuego. La necropsia confirmó que presentaba múltiples impactos.

En el expediente se integraron como pruebas videos del lugar de los hechos, así como la declaración del esposo de la víctima, Alejandro “N”, quien estuvo presente durante el ataque y denunció el caso hasta un día después.

Según su testimonio ante agentes de la Policía de Investigación (PDI), la agresora sería su madre, Erika María “N”, presuntamente motivada por conflictos previos con la víctima.

Las indagatorias también refieren que, tras el feminicidio, el esposo permitió la huida de la presunta responsable, lo que retrasó su localización inicial. A través de redes sociales fue difundido un video del momento en que la víctima fue agredida a balazos.