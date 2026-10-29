Juan Enrique Jaramillo, el oficial de la SSC que suma cinco rescates en intentos de suicidio

Juan Enrique Jaramillo Cruz, policía primero del Agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), conocido como Jaras, ha logrado impedir en cinco ocasiones que personas atenten contra su propia integridad.

Su intervención más reciente se registró en la colonia Narvarte, cuando dos personas le solicitaron auxilio debido a que un joven de 35 años intentaba aventarse desde un tercer piso.

El uniformado tomó su equipo de rapel y solicitó acceso para intervenir junto con vulcanos y compañeros que acordonaban la zona.

Bajamos cuerda y unos mosquetones, pedimos autorización para poder subir. Cuando llegamos al tercer piso, me interceptaron unos familiares, al parecer eran familiares de él, y nos dice un poco desesperada a las personas que por favor ayudemos a su hijo.”

A escasos metro y medio de la persona, el oficial entabló diálogo de contención para distraerlo y lograr ponerlo a salvo antes de que tomara una decisión fatal.

“En ese instante trato con diálogos, labor de convencimiento que se tranquilice, que todo va a estar bien. Nos vuelve a repetir que tenía problemas, un poquito variada su información que nos daba, no estaba muy bien”, explicó.

Le trato de hablar y le digo que me dé su nombre, que cómo se llamaba su mamá, su papá. En ese instante él hizo una pequeña bajada de su mirada, me dejó de ver y fue cuando aproveché, es cuando dije es ahora o nunca. Me estiro, lo jalo del brazo con ambas manos y lo abrazo inmediatamente para evitar que él se arrojar.”

El uniformado, impulsado por sus tres hijos, cursa la licenciatura en Derecho para defender a los desprotegidos ante la ley.

“Para mí sí es un sueño realizado el ser policía. Amo ser policía. Nos preparamos todos los días en la Ciudad de México”, finalizó.