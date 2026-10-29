Marchas y manifestaciones HOY 29 de octubre en CDMX; opciones viales

Este jueves 29 de octubre se espera un día de mucho movimiento en distintos puntos de la Ciudad de México. Están previstas dos marchas y siete manifestaciones, además de 10 rodadas ciclistas y varias actividades en el marco de las festividades por el Día de Muertos. Las zonas con mayor afectación serán Insurgentes, Ciudad Universitaria, el Centro Histórico, Reforma y Chapultepec.

MARCHAS

Asamblea por el Común y Contra la Guerra

A las 11:00 horas se concentrarán en la Glorieta de Insurgentes para después avanzar hacia la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez.

La marcha será contra lo que consideran uso excesivo de la fuerza pública, detenciones masivas y represión durante distintas protestas en el país. También rechazan la criminalización de los movimientos sociales y pedirán la libertad de personas que consideran presos políticos.

Podrían sumarse otros colectivos y no se descartan afectaciones viales ni pintas durante el recorrido.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Paseo de la Reforma, Bucareli o Eje 1 Norte, dependiendo del avance del contingente.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias

A las 12:00 horas, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM saldrán desde la escultura Prometeo-Quetzalcóatl para dirigirse primero a la Dirección General del Deporte Universitario y después a la Torre de Rectoría.

Exigen la destitución del director general del Deporte Universitario, una auditoría de su administración, mejores uniformes y equipo, apoyo económico para los equipos representativos y entrenadores mejor preparados y remunerados.

No se descarta que afecten Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, como parte de la protesta.

Para evitar Ciudad Universitaria pueden utilizarse Avenida Universidad, Eje 10 Sur, Periférico Sur, Avenida del Imán o División del Norte.

MANIFESTACIONES

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

A las 10:00 horas habrá protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pino Suárez 2, Centro Histórico.

Exigirán la libertad de un dirigente indígena náhuatl y defensor de derechos humanos condenado a 20 años de prisión por un homicidio ocurrido en 2008. Su defensa sostiene que el proceso estuvo basado en pruebas fabricadas y testimonios irregulares.

No se descartan afectaciones a la circulación.

Para rodear la zona pueden utilizarse José María Izazaga, Circunvalación, Eje Central o Fray Servando Teresa de Mier.

Aquelarre Violetas

También a las 10:00 horas habrá actividades frente a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores.

La colectiva realizará una mercadita feminista, una olla comunitaria, una megaofrenda y presentaciones musicales con la intención de recuperar espacios y fortalecer la organización estudiantil.

Podrían presentarse afectaciones viales durante las actividades.

Como alternativas están Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central y Fray Servando.

Direct Action Everywhere

A las 11:00 horas, activistas estarán frente a las oficinas nacionales de Morena, en Liverpool 3, colonia Juárez.

Pedirán que el Congreso discuta y vote la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, iniciativa que, señalan, ya fue aprobada en el Senado pero permanece pendiente en la Cámara de Diputados. Podrían sumarse otras organizaciones animalistas.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma, Insurgentes o Bucareli.

Plataforma 4:20

A partir de las 12:00 horas habrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte con Avenida Cuauhtémoc y Gran Canal con Circuito Interior.

Habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Dependiendo del punto, pueden utilizarse Reforma, Circuito Interior, Dr. Vértiz, Eje 5 Sur, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Colectiva Micelias

A las 12:00 horas estarán afuera del Metro Constitución de 1917, en Iztapalapa, recolectando víveres para mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte.

También respaldan la exigencia para cancelar órdenes de aprehensión contra integrantes de esa comunidad que, aseguran, fueron desplazados por defender el río Xangá Ndá Ge.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Tláhuac, Periférico Oriente o Eje 6 Sur.

Comisión de Búsqueda de Personas

A las 13:30 horas habrá presencia frente al Reclusorio Norte, en Jaime Nunó 155, colonia Chalma de Guadalupe.

La protesta será para exigir justicia por un caso de desaparición forzada y que el presunto responsable sea vinculado a proceso conforme a la ley. No se descartan afectaciones viales.

Como alternativas pueden utilizarse Avenida Centenario, Periférico Oriente, Calzada de Ticomán o Insurgentes Norte.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

A las 16:00 horas habrá un mitin en la Puerta de los Leones de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma y Lieja.

La movilización será en solidaridad con Cuba y contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Participarán distintas organizaciones políticas y sociales.

No se descartan afectaciones a la circulación.

Para evitar la zona pueden utilizarse Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Constituyentes o Mariano Escobedo.

RODADAS

Por la noche habrá varias rodadas con temática de Día de Muertos.

A partir de las 19:45 horas saldrán grupos desde Iztapalapa hacia Mixquic, las Calaveras de Tláhuac y la zona arqueológica de Acozac. También habrá recorridos desde Lindavista hacia Chapultepec.

A las 21:00 horas saldrán ciclistas desde Popotla y Villa Coapa rumbo a Mixquic y Tláhuac, mientras que otro grupo partirá del Caballito de Reforma para recorrer calles de la ciudad. A las 21:15 habrá otra salida desde Parque de la China, en Azcapotzalco, rumbo a Tlalnepantla.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

En el Centro Histórico hoy comienza la Ofrenda Monumental del Zócalo, que permanecerá hasta el 8 de noviembre y podría reunir a decenas de miles de visitantes.

En Reforma continúan el Festival de Flores de Cempasúchil, los Alebrijes Monumentales y las Esculturas Luminosas de Día de Muertos. A las 19:00 horas habrá además una rodada del Paseo de Todos, con salida y llegada en el Monumento a la Revolución y un recorrido amplio por Reforma, Centro, Viaducto, Doctores e Insurgentes.

En Tláhuac siguen las celebraciones de Día de Muertos en Mixquic, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan y Santiago Zapotitlán.

También en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A las 15:30 horas se realizará el Pit Lane Walk con relación a la Fórmula 1.

Por la noche, Omar Courtz estará a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes; La Malinche, también a las 20:00 en Frontón México; El Rey León, a las 20:00 en Teatro Telcel; un concierto de salsa con India, Grupo Galé y Willie González será a las 20:30 en la Arena Ciudad de México; Timo estará a las 21:00 en el Pepsi Center y Jeanette, a la misma hora, en el Auditorio BlackBerry.