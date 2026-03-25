Entregan primeras obras en inmediaciones del Azteca, a 78 días del Mundial

A marchas forzadas, el gobierno de la Ciudad de México entregó las primeras 10 obras de intervención en la llamada “última milla” y zonas aledañas al Estadio Azteca, que forman parte de mejora de infraestructura rumbo al Mundial.

La entrega la encabezó la jefa de Gobierno Clara Brugada, a tres días de la reinauguración del Estadio Azteca, con el partido amistoso México-Portugal, que será la prueba de fuego de los protocolos de seguridad y movilidad que se pondrán en marcha durante la justa mundialista.

Tenemos en unos días la reinauguración de este estadio, hay una historia muy importante en este sitio, por eso el día de hoy estamos entregado parte de los compromisos que hicimos en la ciudad para que reciba al mundo con la mejor experiencia urbana”, expresó Brugada, ante decenas de vecinos de colonias aledañas al Coloso de Santa Úrsula.

En total se entregaron 10 obras, entre ellas el Parque Alegría Tecuiche; un Sendero Seguro habilitado en el Circuito Estadio Azteca, donde se intervinieron seis kilómetros de vialidad y se colocaron 472 luminarias, ademas del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco y el puente peatonal del mismo nombre, que conecta con el Estadio Azteca.

Foto: Especial

Este puente está habilitado con mobiliario, como mesas y sillas realizadas con lonas y plásticos reutilizables, además de contar con iluminación a través de dispositivos led.

También se entregó el Puente Tlalpan, que tenía más de 50 años sin mantenimiento. Se sumaron obras de repavimentación en circuito Azteca y avenida del Imán, a lo largo de 10 kilómetros.

Obras por entregar

Aún quedan pendientes por entregar la Plaza Mexicana del Sur y el Mercado de Huipulco, donde serán reubicados los comerciantes que fueron desalojados de la explanada del Estadio Azteca. Se proyecta que ambos sitios estén listos “en tres semanas o máximo en un mes”, dijo el secretario de Obras, Raúl Basulto.

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Era muy importante que de manera simbólica se entregaran estas obras, para el próximo partido del sábado”, señaló Basulto.

Para este paquete de intervenciones se destinaron 200 millones de pesos.

Sin embargo, media hora antes del protocolo de entrega de esta infraestructura, cuadrillas de trabajadores de la Secretaría de Obras continuaban dando los últimos detalles al tendido asfáltico, pintura y colocación de mobiliario.

Al exterior e interior del estadio, continúan los trabajos, a cargo de la administración del inmueble.

Mundial acelera obras

Luego de encabezar un recorrido por las zonas intervenidas, Clara Brugada afirmó que recibir el Mundial fue un “acelerador de obras”, no solo de aquellas que se encuentran en la “última milla” y que concentra vialidades e infraestructura en las inmediaciones del Estadio Azteca, sino en toda la ciudad.

Foto: Especial

A la fecha, dijo, se trabaja en más de dos mil obras, entre ellas las 500 canchas de futbol que están siendo intervenidas o rehabilitadas, de las cuales ya se entregaron 13.

Brugada destacó que la intervención del Puente Huipulco es la obra emblemática de la intervención de la última milla, que incluye además trabajos en vialidades y fachadas del Pueblo de Santa Úrsula, Pedregal de Santa Úrsula y el Pueblo de Huipulco.

En esa zona, en más de sie mil viviendas se instalaron sistemas captadores de agua de lluvia y calentadores solares.

Por último y sin dar fecha, Clara Brugada dijo que próximamente se inaugurará la ciclovía de Calzada de Tlalpan.

Así estamos interviniendo la última milla, pronto tendremos el Mundial y queremos ser la sede más mundialista”, concluyó.

*DRR*