Entre dolor e incertidumbre, dan el último adiós a víctima de explosión en Álvaro Obregón

Un río de gente se acumuló para despedir a Carlos, una de las víctimas de la explosión en un predio ubicado en la Avenida Alta Tensión, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Aunque la familia pidió respeto para el velorio que se realizó en el domicilio de la víctima y el sepulcro en el panteón Guadalupe Mixcoac, el cortejo fúnebre avanzó por Avenida Santa Lucía justo detrás del punto del siniestro.

Trabajadores remozan la zona afectada por la explosión. Jonás López

Las casas dañadas son revisadas para evitar riesgos. Jonás López

Carlos, de 45 años, trabajaba en el puesto de tacos cuando se suscitó la explosión en un predio aledaño.

Carlos era alegre y se llevaba bien con todos, relataron sus conocidos.

Su tío, Juan Manuel González, era uno de los encargados del puesto de tacos que llevaba operando unos 48 años.

El estallido dejó dos muertos y 14 heridos la noche del viernes. Jonás López

Pidió que quede claro que la explosión no ocurrió en el puesto de tacos, sino en un predio aledaño.

La otra víctima pero el velorio también fue privado.

En el lugar del siniestro comenzaron los trabajos de remoción de escombros y los trabajos para mitigar los riesgos.

Algunas víctimas reconocieron que viven en la incertidumbre sobre su futuro y el de sus viviendas.