Suman 26 incendios en restaurantes y bares en la Ciudad de México este año

Tras la explosión registrada este 11 de septiembre en una taquería de la alcaldía Álvaro Obregón, la Ciudad de México alcanzó al menos 26 incendios en restaurantes, bares y establecimientos mercantiles en lo que va del año, de acuerdo con datos del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino.

Con este registro, contabilizado entre el primero de enero y el 11 de septiembre, 2026 superó la incidencia total de 2025, año en el que los vulcanos atendieron 23 siniestros de esta índole.

La alcaldía Cuauhtémoc se posiciona como la demarcación con mayor número de casos al sumar ocho siniestros; seguida por Benito Juárez, Iztacalco e Iztapalapa, con tres emergencias cada una; Coyoacán, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, con dos por alcaldía, mientras que Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón reportan un incidente por demarcación.

Durante 2025, la Cuauhtémoc también encabezó la lista al registrar seis conatos e incendios en comercios de comida.

CAUSAS RECURRENTES

Los reportes del cuerpo de bomberos señalan que la mayoría de los siniestros han estado relacionados con la acumulación de gas LP o por el origen de fuego en áreas de cocina, ductos de ventilación, campanas extractoras y concentración de cochambre.

Entre las emergencias con mayor impacto en 2026 destaca la explosión por gas registrada el 12 de agosto en un restaurante de carnes asadas en avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte, la cual dejó 13 personas afectadas, entre ellas nueve bomberos, dos policías y el director de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc.

Asimismo, el 18 de agosto se registró un incendio en el cruce de Cumbres de Maltrata y Eje 6 Sur, en Benito Juárez, que obligó a evacuar a 24 personas.

En junio se atendieron dos casos: el 22 de junio un conato provocado por cochambre acumulado en un restaurante de la colonia Condesa y el 26 de junio la evacuación de aproximadamente 800 personas en un centro comercial de Santa Fe debido a un fuego generado en la zona de asado de un establecimiento.

PREVENCIÓN

Ante el incremento de percances, el Heroico Cuerpo de Bomberos recomendó a los propietarios de establecimientos mercantiles y a la ciudadanía realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas, solicitando la asesoría de especialistas autorizados a través de su portal oficial.

RECOMENDACIONES

Realizar revisiones en las instalaciones eléctricas y redes de gas LP o natural con especialistas autorizados.

Instalar dispositivos y sensores de calor, humo y fugas de gas en las áreas de cocina y chimeneas.

Limpiar las campanas extractoras y ductos de ventilación para evitar acumulación de cochambre y grasa.

Contar con extintores vigentes de capacidad adecuada e instalar sistemas fijos contra incendio en los inmuebles.

Entrenar a los trabajadores en la activación rápida de los servicios de emergencia y en el uso correcto de extintores.

Las autoridades enfatizaron la necesidad de instalar detectores de calor, humo y gas en los inmuebles, contar con extintores vigentes, equipar sistemas fijos contra incendio y capacitar constantemente al personal en la activación de los servicios de emergencia y el uso adecuado de los equipos de extinción.