Darán apoyos económicos a víctimas de explosión en Álvaro Obregón

“No los vamos a dejar solos”, aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada a familiares y víctimas de la explosión en Álvaro Obregón, la mandataria acudió al punto exacto del accidente, donde anunció que su administración brindará apoyo económico para las familias de los afectados.

Aquí estamos. Cuando más se necesita, no los vamos a dejar solos, no van a quedar solas las personas que resultaron afectadas”, aseguró la mandataria capitalina en entrevista con Excélsior.

La mandataria precisó que se darán 40 mil pesos a las familias de las dos víctimas mortales, mientras que a familiares de lesionados graves de este accidente se les otorgarán 15 mil pesos.

Es una lamentable tragedia lo que hoy estamos viendo, está este gobierno para apoyar en los momentos que más se necesita” subrayó.

Asimismo, señaló que al menos cuatro inmuebles más terminaron afectados por la onda expansiva, a quienes se les brindará apoyo para renta por cuatro mil pesos mensuales.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

La mandaría capitalina escuchó a vecinos y familiares de las víctimas que resultaron lesionadas, así como a los deudos de las personas que perdieron la vida, a quienes les expresó su solidaridad.

Reiteró que su administración continuará con el apoyo puntual a cada uno de los afectados, incluso se brindará apoyo de alimentos. En el lugar permanece personal de salud, que brinda atención médica gratuita.

La mandataria capitalina destacó la importancia de la prevención y no descartó ampliar la entrega de detectores de gas en viviendas particulares, tal y como se hace en unidades habitacionales.

Necesitamos aprender a prevenir si tenemos nuestras líneas de gas, hay que estarlas revisando de manera permanente”.

Finalmente afirmó que a partir de este día comienzan las labores de limpieza, así como la cobertura de la zona de la explosión, mientras que este domingo iniciarán los trabajos de apuntalamiento para proceder con la demolición.