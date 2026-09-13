Capturan a ‘El Pirrín’, ligado a la Unión Tepito y asesinatos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en calles de la alcaldía Venustiano Carranza a Emiliano N, alias “El Pirrín”, identificado por las autoridades como un objetivo prioritario y presunto integrante de La Unión Tepito.

La captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia en la calle Ferrocarril de Cintura, en la colonia Zona Centro, donde los agentes observaron a tres hombres que, al percatarse de la presencia policial, intentaron ingresar a un inmueble.

De acuerdo con el reporte de la SSC, los uniformados se aproximaron y realizaron una inspección preventiva conforme a los protocolos de actuación. A uno de los individuos le localizaron una granada de fragmentación y un arma de fuego.

En la revisión de las pertenencias de los otros dos hombres fueron encontrados 200 envoltorios con características similares a los utilizados para contener cocaína.

Los detenidos, de 20, 18 y 15 años, fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

“El Pirrín”, señalado por hechos violentos

De acuerdo con los datos proporcionados sobre la investigación, Emiliano N es señalado como presunto participante en hechos violentos registrados en la Ciudad de México.

Entre los casos que se le atribuyen se encuentra un ataque armado ocurrido en febrero de 2025 en la colonia Penitenciaría, donde cuatro hombres perdieron la vida. También es señalado por su presunta participación en otro ataque registrado en enero de 2024 en la colonia Morelos, con una persona fallecida.

El detenido cuenta además con un ingreso al sistema penitenciario por el delito de homicidio calificado, según la información proporcionada.

Los señalamientos sobre su presunta actividad delictiva deberán ser determinados por las autoridades competentes dentro del proceso correspondiente.

“Un chamaco matón”, afirman

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, difundió información sobre la detención en sus redes sociales y señaló que Emiliano “N” estaría relacionado con un grupo identificado como UJ40.

Emiliano, alias ‘El Pirrín’, es de los chamacos matones del UJ40, que pelean a muerte contra La AntiU”, escribió el periodista.

Jiménez también señaló que “El Pirrín” había sido detenido en 2025 tras un asesinato, pero posteriormente quedó en libertad.

Estas declaraciones corresponden a los señalamientos difundidos por el periodista y no sustituyen las determinaciones de una autoridad judicial.