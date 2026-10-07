Alumnos protestan dentro de Prepa 1 por presunto abuso de autoridad

Estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mantienen tomada las instalaciones por presuntos abusos de autoridad de docentes y directivos, así como para solicitar mejoras para el plantel.

Hicimos un paro de actividades en la Prepa porque tuvimos un problema de violencia con la dirección, nos dan largas para las denuncias de acoso y nos dan largas de todo lo que pedimos, como las mejoras en el plantel; hay goteras hay grietas en todos lados, el plantel está en muy malas condiciones y a nosotros, como Colectivo Rojo Amanecer, nos están diciendo que nos van a quitar el pase automático”, mencionó una de las activistas que mantiene tomada las instalaciones.

En redes sociales se denunció una agresión contra un estudiante, que a decir de los manifestantes, fue agredido por personal administrativo.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Por el incidente, la comunidad estudiantil se congregó en los pasillos y explanada central del inmueble, donde comenzaron a gritar y exigir la destitución del director Axayacatl Guzmán.

Los estudiantes que tomaron las instalaciones de la preparatoria, ubicada en la alcaldía Xochimilco, afirmaron que no han realizado actos vandálicos y anunciaron que se retirarán hasta que las autoridades den solución a sus peticiones.