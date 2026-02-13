Cayó El Bebelín, integrante de la Antiunión en Iztacalco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Iztacalco a Eduardo “N”, alias El Bebelín, presunto integrante del grupo delictivo La Antiunión Tepito.

El sujeto, de 34 años, fue capturado en la colonia Granjas México en posesión de diversas dosis de droga y un arma de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido no sólo está vinculado al narcomenudeo, sino que se le relaciona directamente con homicidios de integrantes del grupo antagónico La Unión Tepito en disputas por el control de la zona centro de la ciudad.

La detención se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre un grupo de personas que ingerían bebidas alcohólicas y alteraban el orden frente a una unidad habitacional en el cruce de la avenida Azúcar y la calle Centeno.

Al llegar al sitio, una vecina señaló directamente a El Bebelín, denunciando que el sujeto utilizaba su presunta pertenencia a la organización criminal para amedrentar y amenazar de muerte a los habitantes del complejo habitacional.

Tras ser interceptado y sometido a una revisión preventiva, se le aseguró un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles, además de diez envoltorios con cocaína en polvo y una bolsa con la droga conocida como crystal.

Eduardo “N” fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.