Ejecutan a tiros a dos personas en Reforma y Flores Magón

Dos personas fueron atacadas de manera directa con disparos de arma de fuego sobre la avenida Ricardo Flores Magón esquina el Paseo de la Reforma en la colonia Morelos alcaldía Cuauhtémoc.

Los primeros informes mencionan que unos sujetos a bordo de una motocicleta disparan en varias ocasiones hacia un automóvil donde el conductor pierde el control quedando arriba de un camellón.

Los sujetos después de disparar hacia el automóvil emprenden la huida con rumbo desconocido, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron al lugar encontrando a dos personas lesionadas por disparo de arma de fuego por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia. Al llegar los paramédicos informaron que los disparos fueron letales falleciendo de manera instantánea, por lo que le dio conocimiento al agente del ministerio público para el inicio de la carpeta de investigación sobre los hechos.

El área fue acordonada para preservar el crimen y para los trabajos de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quienes se encargaron de los trabajos de ley en el lugar.

La investigación se turnó a la coordinación territorial en Cuauhtémoc ante el agente del ministerio público.

Las autoridades revisarán las cámaras de video vigilancia de las zonas más cercanas al lugar del crimen para ver si alguna de ellas pueda aportar algún indicio de los actores materiales de la ejecución de las dos personas abordo de un auto en la colonia Morelos.