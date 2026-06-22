¿Tu edificio es seguro? Nuevo algoritmo revela fallas invisibles

Un edificio puede parecer intacto por fuera, pero tener columnas o vigas debilitadas en su interior. Detectar ese daño oculto suele requerir inspecciones especializadas, tiempo y recursos.

Ahora, un investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolló una herramienta que promete revelar esas afectaciones sin necesidad de abrir muros ni depender únicamente de una revisión visual.

Se trata del algoritmo denominado “de Rigideces Base”, creado por Ramsés Rodríguez Rocha, investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Zacatenco, capaz de identificar qué elementos estructurales de un edificio han perdido resistencia y en qué medida lo han hecho.

Ramsés Rodríguez Rocha, investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Zacatenco Especial

La tecnología cobra especial relevancia en un país marcado por los terremotos. Tras un movimiento sísmico, las autoridades suelen enfrentar una pregunta urgente: ¿el inmueble sigue siendo seguro o representa un riesgo para quienes lo ocupan?

La respuesta podría encontrarse en una serie de sensores colocados estratégicamente en la estructura. Estos dispositivos registran la respuesta dinámica del edificio y envían la información a un algoritmo programado en Matlab. A partir de esos datos, el sistema reconstruye digitalmente cómo debería comportarse la construcción sin daños y compara ese modelo con su condición actual.

El método determina los elementos de la estructura que están dañados y en qué medida han perdido rigidez

Sismo en la Ciudad de México. Archivo

La ventaja es que el sistema puede detectar afectaciones incluso cuando permanecen ocultas detrás de plafones, acabados o muros, donde una inspección convencional difícilmente podría encontrarlas.

Los resultados permiten tomar decisiones clave para la seguridad de las personas: desde reforzar determinadas zonas de la construcción hasta ordenar, en casos extremos, la demolición del inmueble para evitar una tragedia.

El investigador recomendó aplicar esta tecnología en edificios con más de 15 años de antigüedad, en inmuebles que hayan cambiado de uso o en construcciones que hayan sido sometidas a sismos de gran intensidad.

Un edificio donde laboraban costureras se colapsó durante el sismo de 2017. Archivo

La herramienta ya fue puesta a prueba fuera del país. Según el especialista, fue utilizada en un hotel de California, Estados Unidos, donde los resultados obtenidos coincidieron con la ubicación real de grietas presentes en la estructura. También se aplicó recientemente en instalaciones de la propia ESIA Zacatenco.

Para Rodríguez Rocha, la experiencia sísmica de México ha impulsado avances tecnológicos que hoy colocan al país entre los referentes en materia de detección de daños estructurales.