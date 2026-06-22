Lluvias dan tregua, pero hoy regresan las tormentas a la CDMX

Tras una racha de días nublados y fuertes ráfagas de viento, la ciudad vivió un domingo soleado que permitió a los capitalinos retomar actividades recreativas, como el paseo ciclista en Reforma y disfrutar de una visibilidad clara de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Tras las lluvias y fuertes ráfagas de vientos el cielo de la capital del país lució despejado. Por dicha razón, los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl pudieron ser apreciados desde las alturas de la ciudad. Cuartoscuro

No obstante, el respiro será breve pues para hoy se prevé el regreso de la nubosidad con lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas, según la Conagua.

Esta inestabilidad responde a una temporada de lluvias que se adelantó desde abril, mes en el que se registraron precipitaciones hasta tres veces superiores a la media histórica, informó ayer el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza.

Desde el mes de abril tuvimos un registro de lluvia superior a la media histórica, prácticamente el triple de lo que llueve en el mes de abril, llovió en este abril 2026. Y para el mes de marzo y mayo fue un comportamiento muy similar”, dijo.

Además, adelantó que lo que se prevé para los meses de junio y julio “es que empiece a bajar un poco la intensidad de lluvia respecto al año pasado, pero no dejan de ser meses muy llovedores”.

Un chico practicó skate en el Bajo Puente del Circuito Interior y avenida México-Tacuba, este sitio en un punto de encuentro para muchos jóvenes practicantes de esta disciplina. El día de ayer se celebra el Día Mundial del Skate. Cuartoscuro

Finalmente, detalló que las obras hidráulicas que siguen en el vaso regulador de El Salado, en los tanques tormenta y en los otras obras que se conectan con este complejo se está trabajando las 24 horas del día, para que estén terminadas "lo antes posible".