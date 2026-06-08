Olas de 11 metros obligan a evacuar zonas costeras de la capital de Nueva Zelanda

Las autoridades evacuaron este martes a cientos de personas de sus hogares en la capital de Nueva Zelanda, mientras olas de hasta 11 metros azotaban la costa.

El alcalde de Wellington, Andrew Little, declaró el estado de emergencia ante la llegada del intenso oleaje a los suburbios costeros de Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay y Breaker Bay.

"Deben mantenerse alejados de la costa sur", dijo Little a los residentes de esas zonas en un comunicado, al advertir que los equipos de emergencia no acudirán a ayudar a quienes permanezcan en el área.

La orden de evacuación entró en vigor la mañana de este martes y la policía fue movilizada para garantizar que los habitantes se trasladaran a zonas altas.

Los agentes establecieron controles en las carreteras circundantes para impedir que las personas se dirigieran a la costa.

El consejo municipal señaló que un evento similar, ocurrido en 2021, afectó a numerosas viviendas en Breaker Bay, cuando las marejadas alcanzaron unos 6.5 metros.

Las olas que ingresaron al puerto de Wellington este martes alcanzaron unos 11 metros, informó el servicio meteorológico de Nueva Zelanda.

Las ráfagas de viento fueron tan fuertes en Island Bay que dos mujeres cayeron al suelo cuando el agua inundó la carretera, indicó un periodista de la AFP.

Algunos vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto de Wellington, donde se registraron vientos de hasta 128 kilómetros por hora.

Una avioneta de una aerolínea local incluso volcó mientras es taba estacionada y sin pasajeros.