Duplica gobierno CDMX capacidad del Vaso Regulador 'El Salado' por temporada de lluvias

Para hacer frente a las inundaciones que han estado afectando la Ciudad de México, se hicieron obras para duplicar la capacidad del Vaso Regulador de El Salado, en Iztapalapa, al mismo tiempo se construyeron tanques tormenta para almacenar el agua de lluvia, así lo dieron a conocer la jefa de gobierno, Clara Brugada y el secretario de Gestión Integral del Agua, SEGIAGUA, José Mario Esparza.

Sólo en el vaso invertimos 97 millones de pesos en acciones de desazolve y obras que nos permiten duplicar su capacidad de almacenamiento: aquí se almacenaban 200 millones litros de agua, pero con estas obras, hoy tiene la capacidad en este vaso regulador, de almacenar 400 millones de litros de agua”, dijo Brugada en la conferencia que dio a un lado del Vaso Regulador El Salado.

Y explicó que ésta área de la ciudad “es estratégica para evitar las inundaciones que siempre, que año con año enfrentamos. Así que decidimos emprender un conjunto de acciones para la ciudad y para Iztapalapa. Recordemos que el año pasado la zona que más sufrió inundaciones fue Iztapalapa (...) por eso es donde más invertimos recursos, y es ahorita los resultados que estamos teniendo”.

Y Esparza detalló que en el vaso regulador El Salado se hizo una rehabilitación integral “porque además de hacer desazolve también se mejoraron los taludes del vaso, es decir, los perímetros del vaso: se incrementó en 1.5 metros de altura para tener más capacidad de regulación y además se hizo desazolve al interior del vaso”.

Y detalló que también se hizo la interconexión con el colector de San Miguel Teotongo “que es el que está haciendo la Comisión Nacional del Agua, donde también se hizo una gran inversión” a raíz de las inundaciones del año pasado.

Además de que “el nuevo colector Teotongo va a llegar aquí, que ya llegó, también se va a hacer una interconexión del funcionamiento con otro nuevo colector que estábamos haciendo nosotros, el gobierno de la Ciudad de México, que es en -la calle- República Federal, que es un nuevo colector de más o menos kilómetro y medio de longitud”.

Explicó que el agua que se va a captar en el colector República Federal va a pasar por debajo de Avenida Zaragoza “ésta es una obra también muy compleja, porque va a una profundidad de más de 6 metros para pasar por abajo de Zaragoza, por abajo del metro”.

Detalló que son obras que se están haciendo con mucha precaución pues “por ahí va el metro, entonces es muy delicado. Y vamos a hacer una tuneladora, para cruzar por abajo de Zaragoza y traer esa agua por un colector que ya existe, que es el colector César Morales y traerlo aquí a -el vaso regulador- El Salado”.

Todo ésto forma parte de una obra integral que también incluye la construcción de los nuevos tanques tormenta, que permitirán contener el agua cuando haya picos de lluvia “cuando escurre mucha agua de manera superficial, esa agua se contenga en estos tanques tormenta y no genere las inundaciones sobre Zaragoza”.