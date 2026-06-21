Viven segundo calvario tras sismo de 2017 en Tlalpan 550

El regreso a casa para los vecinos de las torres de Tlalpan 550 no fue el final de una larga espera, sino el inicio de una pesadilla que no termina desde el sismo de 2017.

En octubre de 2024, luego de siete años, la Comisión para la Reconstrucción entregó finalmente las torres habilitadas; sin embargo, al abrir la puerta, los residentes no encontraron el refugio seguro que les prometieron, sino una red de tuberías mal instaladas que revientan bajo presión e inundan sótanos y departamentos.

Me han despertado en la noche los guardias diciéndome: ‘Oiga, se está inundando el piso 2’. Entonces, hay que correr a identificar de dónde viene la fuga”, dijo a Excélsior Leticia Pérez, administradora de la Torre B.

Entre muebles podridos, computadoras arruinadas y el sonido constante de filtraciones en los muros, familias como las de Leticia, Ana y Eduardo denunciaron que las empresas responsables: Resistencia de Materiales S.A. de C.V. (Remasa) y Grupo Real de Catorce tomaron el recurso dejando tras de sí vicios ocultos y una infraestructura que comenzó a fallar apenas venció la garantía.

Algunas paredes de las torres A y B de Tlalpan 550 han tenido que ser perforadas para intentar componer las fugas de agua. Especial

Ahora, con fugas recurrentes cada semana en las torres A y B de Tlalpan 550, los vecinos se preguntan hasta dónde llegará la responsabilidad de las autoridades ante una reconstrucción que, en la práctica, sigue filtrando agua.

Las uniones de los codos que unen las tuberías se están reventando con mucha facilidad… Están mal selladas, las unieron mal y si llega una variación en la presión del agua, se truena”, denunciaron.

También detectaron problemas en la instalación de equipos reguladores de presión y eliminadores del agua, por lo que tuvieron comprarlos ellos para tener el servicio adecuado. “Tendría que haber una sanción a la empresa que hizo la instalación hidráulica (Remasa), una sanción por omisión”, señaló la administradora.

Vecinos de Tlalpan 550 no se dan a basto

En medio de los constantes problemas con la obra, Ana, nombre usado por una vecina que pidió el anonimato, expuso que las fugas en Tlalpan 550 afectan su calidad de vida.

La calidad de vida de los vecino de Tlalpan 550 se ha visto mermada por la mala calidad de los trabajos realizados tras el sismo de 2017. Especial

“Siento un cansancio y un desgaste enorme por esta situación. En la etapa de reconstrucción los de la Comisión (para la reconstrucción) dijeron que iban a embalar todo nuestro mobiliario, pero no lo hicieron y se echó a perder”, narró.

La Comisión para la Reconstrucción entregó las torres ya rehabilitadas en octubre de 2024. Los vecinos regresaron poco a poco a sus departamentos “y al día siguiente de que venció la garantía de la rehabilitación (en septiembre 2025) empezó a escurrir agua por el techo en el cuarto de servicio y el baño”.

¡Sí se pudo! ¡Entregamos el Multifamiliar Tlalpan 550!



Este inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, resultó dañado por los sismos de 2017 y fue rehabilitado por la @Comision_CDMX, con una inversión de 380 MDP en beneficio de más de mil 500 habitantes que vuelven a un… pic.twitter.com/9kg7tb525m — Martí Batres (@martibatres) September 28, 2024

Además mi departamento tiene otra fuga que da al sótano”, expuso Ana, que dijo estar agobiada por los gastos.

En la Torre A de Tlalpan 550, Eduardo, vecino que pidió el anonimato, el año pasado tuvo que contratar trabajadores que entraron a su baño a romper los azulejos, “porque había una fuga del departamento de al lado y para poder maniobrar y hacer la reparación, tuvieron que romper parte del azulejo”.

Cuando Eduardo, quien tiene 63 años, pensó que ya todo estaba bien, se encontró con que “en la recámara principal el closet que estaba empotrado a la pared estaba empapado y la laptop se había mojado y se echó a perder”.

Reproducir La presidenta pidió a los presentes en la 'mañanera' evacuar con cuidado.

Estoy muy enojado, deprimido, molesto, por esta situación”, comentó. “Lo peor es que nadie hace nada”.

Personal de la comisión ha ido a cambiar parte del tramo de tuberías en ambas torres; no obstante, vecinos insisten en que falta una solución integral al problema, una revisión completa e incluso apoyo económico para las familias doblemente afectadas.