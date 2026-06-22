Mundial 2026: del “ya merito” al “ya”

Tenía nueve años cuando aprendí la frase más mexicana del futbol: ya merito.

Era 1994, mi primer Mundial. México y Bulgaria, octavos de final, la tanda de penales. Abriendo la serie, mi ídolo: Alberto García Aspe, el de los Pumas, que minutos antes nos había mantenido vivos desde el manchón. Le tocaba dar confianza a los que venían atrás. Y la voló. Lo vi en un Sanborns, con mi abuela, y recuerdo el silencio que vino después. No lo entendí entonces, pero acababa de recibir mi educación sentimental como mexicano: aprender a quedar cerca.

Tengo 41 años y han pasado nueve Mundiales. Con el tiempo entendí que la Selección nunca fue sólo un equipo: es el espejo más honesto que tenemos. Cuando noventa millones de personas se sientan a verla, en realidad el país se sienta a verse. Y lo que aparece casi siempre es lo mismo: talento de sobra y un miedo viejo a ganar.

Porque el “ya merito” no es una estadística, es un modo de estar en el mundo. Siete veces seguidas nos despedimos en octavos. Nos eliminaron con un penal que no era penal. Hace cuatro años ni siquiera llegamos a esa cita. Jugamos como nunca y perdimos como siempre, y aprendimos a contarlo casi con orgullo, como si la derrota digna fuera un trofeo. Es una forma de protegerse: si nunca esperas ganar, nadie te rompe el corazón.

No es casual que ese “ya merito” naciera para mí en 1994. Ese año no sólo cayó la Selección. Fue el año en que nos vendieron otro casi, el del primer mundo: el Tratado de Libre Comercio nos iba a volver una nación de ligas mayores. El mismo año amaneció con el grito de Chiapas, se ensombreció con un magnicidio y se despidió con el error de diciembre. Mi generación creció mirando esa fiesta del otro lado de la barda. Dentro y fuera de la cancha, el país aprendió a quedarse cerca.

Y, sin embargo, el futbol sigue siendo nuestro. Nunca lo he visto desde un palco: lo he visto desde la sala, desde bares y restaurantes, desde la soledad de seguir a México en el extranjero, desde la calle donde se comparte una pantalla. El Mundial verdadero se juega afuera de los estadios. A este hasta el Azteca le cambiaron el nombre: por contrato, hoy se llama como un banco. El estadio ya es de los ricos, hasta en el nombre; el futbol no. Sigue siendo la última religión que el pueblo no ha tenido que pedir prestada, y por eso México, con menos copas que nadie, es el mejor anfitrión del planeta: por su gente.

Esa gente guarda la única buena noticia. Las dos veces que México cruzó de verdad —1970 y 1986— fue jugando en casa, sintiéndose grande. En aquel 1986, en el Azteca, un argentino bajito nos dejó una lección que Juan Villoro nombró mejor que nadie: el futbol existe para que, por un instante, seamos mejores de lo que somos. No más ricos. Mejores. Resulta que somos capaces; lo que casi nunca hacemos es creérnoslo.

Por eso este Mundial en casa pregunta algo más grande que un marcador. Pregunta si un país puede dejar de jugar para no perder; si puede dejar de administrar la derrota con elegancia y atreverse, por una vez, a ganar. Y esa pregunta no se queda en la cancha. El “ya merito” con el que vemos a la Selección es el mismo con el que demasiados miran la justicia, la igualdad, la idea de un país más parejo: siempre a punto, siempre para la próxima.

No sé si la Selección llegará lejos este verano, y no hace falta saberlo para entender lo que está en juego. Aquel niño del Sanborns creció creyendo que nuestras historias terminaban con la pelota en las nubes. Ya no lo cree. Hay países, como hay equipos, que un día dejan de conformarse con el ya merito. Ojalá éste sea, por fin, el nuestro.