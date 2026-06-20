¡Trueno en CDMX se vuelve viral! El estruendo y duración fue impactante

Miles de capitalinos quedaron impactados la noche de este viernes ya que a las 22:46 horas, un rayo de una potencia fuera de lo común iluminó el cielo del poniente de la capital y sacudió varias alcaldías con un estruendo que muchos compararon con una explosión.

La descarga eléctrica fue tan intensa que no solo se vio a kilómetros de distancia, también se registró en varios sismógrafos instalados en distintos puntos de la ciudad. Los equipos registraron las vibraciones generadas por la onda de choque del trueno, aunque especialistas aclararon que no se trató de un sismo ni provocó movimiento tectónico.

Descarga tipo nube tierra

De acuerdo con los análisis meteorológicos, el rayo fue una descarga tipo nube-tierra, considerada la más peligrosa debido a que la energía viaja directamente desde la nube hasta impactar la superficie. Su recorrido comenzó con múltiples ramificaciones sobre la zona de Chapultepec, avanzó por el corredor de Marina Nacional y alcanzó su máxima intensidad en el norte de Azcapotzalco.

Trueno

La fuerza del fenómeno fue excepcional. Registró una intensidad de -59 kiloamperios, muy por encima de los entre 30 y 40 kiloamperios que suele tener un rayo promedio. Esa enorme carga eléctrica generó una poderosa expansión del aire, responsable del estruendo que despertó a vecinos y retumbó prácticamente de un extremo a otro de la ciudad.

Ondas

En redes sociales algunos usuarios aseguraron que fue uno de los rayos más fuertes que han escuchado en años; otros relataron que las ventanas vibraron, que se activaron alarmas e incluso que la onda acústica alcanzó zonas tan lejanas como Milpa Alta.

Lo percibieron en varias alcaldías

El fenómeno fue percibido en distintas colonias de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, en la zona de Santa Fe.

Internautas describieron el estruendo como similar al de una explosión o un movimiento telúrico.

“Siiii estuvo apocalíptico. Sonó súper fuerte, vibraron ventanas… hasta el edificio vibró y todo. Zona Torres de Mixcoac”, escribió la usuaria @BBeauti77.



Por su parte, @JcOnofre15 relató: “Al poniente, a la altura del Metro Observatorio, se escuchó y vibraron las ventanas al estruendo del rayo. Duró bastante y pensé que se iba a ir la luz. Es impresionante lo que hace la madre naturaleza”.



“Es Thor que vino a ver el Mundial”, comentó @Almags.

Videos compartidos en redes sociales muestran el destello iluminando el cielo de la capital. Algunos usuarios señalaron que el rayo pudo observarse incluso desde la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Hasta el momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no ha informado sobre afectaciones derivadas de la descarga eléctrica ni ha emitido algún reporte oficial relacionado con el fenómeno.