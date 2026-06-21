Alistan 23 edición del encuentro nacional de yoga; ¿cuándo y dónde será?

En la Ciudad de México, el Instituto Mexicano de Yoga (IMY) celebrará la 23 edición del Encuentro Nacional de Yoga, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de julio en el Hotel Hilton Reforma.

Tomando como base el tema del Día Internacional del Yoga 2026: "Yoga para un Envejecimiento Saludable", promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la programación del encuentro busca acercar herramientas de bienestar aplicables en las distintas etapas de la vida.

Este año, el IMY tendrá dos opciones: actividades que se podrán realizar mediante el pago de la inscripción para los dos días del evento y foros gratuitos abiertos para todo el público.

Ana Paula Domínguez, presidenta y fundadora del IMY mencionó que la 23 edición se llevará a cabo el próximo mes de julio en la capital del país. Cortesía

El programa completo se puede consultar en a través de encuentrodeyoga.com

Vamos a tener un foro comunitario donde habrá sound healing, meditación y pláticas para las personas que quieran acercarse por primera vez al yoga. Todos podrán asistir a estas sesiones de forma totalmente gratuita. Está abierto a todo el público en general”, informó Ana Paula Domínguez, presidenta del IMY.

La edición 2026 del Encuentro Nacional de Yoga abrirá con la conferencia inaugural del arquitecto Michel Rojkind, titulada “El Poder de Imaginar”.

Este año, destaca el estreno de Elemental, una experiencia inmersiva creada especialmente por Ana Paula Domínguez, que integra principios del yoga somático y de la medicina Ayurveda para ofrecer una práctica enfocada en la escucha del cuerpo y la conexión interior.