¿Nuevo ciclo histórico?

La declaración de Donald Trump fue contundente: “México perdió el control del país”. “Los cárteles gobiernan México”. Lo hizo en el foro de las siete naciones más industrializadas del planeta, el llamado G7, por lo que habrá que poner atención a cada una de las palabras que ha dicho en las últimas semanas. Cabe recordar que, hace tan sólo unos días, el mandatario estadunidense ya había advertido que centrarán sus operativos contra el tráfico de fentanilo en la frontera “por tierra”, pues ya han logrado disminuir el trasiego de drogas por mar.

Lo dicho por Trump es parte de una dinámica mucho mas amplia en torno a Latinoamérica. Por un lado, el anuncio del fin de semana en el que reiteró su apoyo abierto al candidato ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella; por otra parte, se han incrementado las filtraciones sobre un posible operativo militar en Cuba que se sume a la astringencia económica y energética que prevalecen en la isla. Cabe recordar que el fin de semana, La Habana vivió una nueva jornada de protestas ciudadanas que rechazan las reformas económicas anunciadas y exigen la salida del régimen.

En la antesala de la elección del Poder Legislativo de Estados Unidos, la llamada Doctrina Donroe se profundiza en la región, ya veremos cómo se incluye también a Brasil. Cobijado por las leyes globales antiterrorismo, el foco respecto a México se puntualiza como prioridad. La alianza criminal desde la política mexicana se pone sobre la mesa, mientras se suscriben acuerdos para dedicar más recursos a la lucha contra el narcotráfico y reforzar la seguridad fronteriza. ¿Acaso el asesinato de El Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua en Venezuela, es un anticipo de lo que veremos próximamente en nuestro suelo?

La tensión se focaliza en lo que hará la presidenta Sheinbaum. Aunque su discurso público ha sido de apoyo y “cierre de filas” con su antecesor, de forma paulatina mantiene un avance en posiciones políticas estratégicas. Aunque remover a Carlos Torres de la Oficina de la Presidencia se leyó a favor de Andy López Beltrán, por llegar a la Dirección General de Nafin y Bancomext, lo cierto es que, de cara a la elección intermedia, se le quita al grupo de AMLO un área fundamental para la relación electoral con Morena, toda vez que Torres controlaba los Programas para el Bienestar.

Aumentan los gobernadores y personajes “lopezobradoristas” despojados de sus visas. El periodismo de investigación (Anabel Hernandez, Luis Chaparro u Óscar Balderas) fortalece la información sobre el amafiamiento de la clase política. El oficialismo se lanza contra gobernadores de oposición como Esteban Villegas de Durango (PRI), Samuel García de Nuevo León (MC) y Maru Campos de Chihuahua (PAN). Los escenarios locales se enturbian cada vez más.

Poco se reflexiona sobre lo que seguirá tras el colapso del “lopezobradorismo” (que a estas alturas es poco probable que no ocurra). Mientras enanos en la oposición celebran el desastre que viene para Morena, poco se analiza la precaria gobernabilidad que quedará cuando “no quede mono sin cabeza en la clase política”, las “calificadoras internacionales de riesgo” revisen el déficit público mexicano a la baja y Sheinbaum tenga que mantener el barco a flote.

Vale la pena recordar la Teoría del Ciclo Social de Prabhat Ranjan Sarkar, donde se postula que la historia humana evoluciona de forma cíclica, mediante el dominio sucesivo de cuatro clases sociales: 1) trabajadores-campesinos, 2) militares, 3) intelectuales y 4) comerciantes (los que se corrompen). Tengo la impresión de que, de alguna forma, en el periodo de la 4T se sintetizará este proceso de manera fulminante: al arribo de las masas en 2018, el caos y el amafiamiento criminal, sobrevendrá la emergencia militar, probablemente de la mano del Comando Norte de forma velada. Espero equivocarme por todos los desafíos que ello abriría.

En todo caso, las preguntas quedan: ¿Será que el próximo sexenio arribarán nuevos intelectuales para recomponer la brújula civil? Si es así, ¿cómo nos vacunaremos para que los comerciantes de la política y la corrupción inherente a nuestra vida pública, no garanticen su “eterno retorno”? ¿Podrán llegar aquellos que Sankar identifica como líderes integrales (caracterizados por el trabajo, el valor, el intelecto y el sentido práctico)? Por lo pronto, el avance de “SomosMX” para conseguir registro como partido político es una noticia esperanzadora que ayudará a explorar nuevos horizontes y rutas.