Frentes Políticos/ 22 junio 2026

1.

Cuentas claras. Mario Delgado, secretario de Educación, salió a apagar una versión que creció más rápido que cualquier trámite burocrático, los supuestos 800 millones entregados a la CNTE para desmontar el plantón. Desde Tijuana, durante una gira de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, el funcionario sostuvo que el dinero existe, pero tiene destino presupuestal y ruta técnica. Ahí empieza la prueba política. La negociación coincide con la retirada, y las explicaciones compiten contra las sospechas. La SEP habla de plazas y rezagos. Los críticos hablan de factura diferida. Habrá que creerle a Delgado.

2.

Responsables directos. La crisis que llevó a la CNTE desde las mesas locales hasta las avenidas de la capital no nació de un día para otro ni apareció por generación espontánea. En Oaxaca, Salomón Jara quedó atrapado entre reclamos por recursos que, según el magisterio, no aterrizaban donde debían. La ruptura política abrió la puerta al conflicto mayor. Después llegó el episodio que incendió la pradera: Esaú López Quero, presidente municipal de Villa de Mitla, Oaxaca, participó en el violento desalojo de un bloqueo. Su licencia llegó después. El daño, antes. Y cuando la operación falla, la factura viaja. Lo hizo a la CDMX y provocó enojo y caos.

3.

Territorio. Mientras la Suprema Corte busca redefinir su relación con la ciudadanía, Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN, realiza los Diálogos por la Justicia Abierta fuera de las sedes tradicionales y hacia los estados. En Cancún, bajo la administración de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, el encuentro reunió voces que rara vez aparecen en las sentencias. Karina López Regalado, directora general de Atención y Participación Social de la Corte, defendió la cercanía institucional. El desafío es menos simbólico que práctico, escuchar resulta sencillo; transformar inercias, no. Ahí se medirá el alcance real del nuevo esfuerzo justiciero.

4.

Una buena. En tiempos donde las fichas de búsqueda se acumulan en las fiscalías, apareció una noticia distinta. Marcela Balderas Rodríguez, integrante de Fuundec-M, recibió la confirmación que llevaba días esperando. Alan Leonardo Alarcón Balderas fue localizado con vida en Torreón. El episodio removió una herida que nunca terminó de cerrar, marcada por la desaparición de Cosme Humberto Alarcón Balderas en 2011. Mientras la Comisión de Búsqueda estatal activaba protocolos, el hallazgo cambió el tono de la jornada. En el estado que gobierna Manolo Jiménez, la buena noticia llegó antes que la resignación.

5.

Mano alzada. Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, dejó atrás las especulaciones y convirtió el guiño en declaración abierta y buscará la candidatura al gobierno de Sonora. El movimiento adelanta tiempos, sacude cálculos internos y obliga a reacomodos en una oposición que con frecuencia debate más de lo que articula. Frente a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, el edil apuesta por colocar sobre la mesa su experiencia municipal y una convocatoria que dice superar colores partidistas. Falta ver quiénes llegan por convicción y quiénes por conveniencia. Las campañas aún no arrancan. La competencia, sí. El que parpadea, pierde.