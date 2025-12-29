Ecobici crecerá en 2026; llegará al norte, sur y oriente de la CDMX

En 2026, el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México, Ecobici, planea expandirse hacia el norte, sur y oriente de la capital.

La ampliación contempla el aumento de la flota actual, que pasará de 9 mil 300 bicicletas a 15 mil en 2026, con el objetivo de mejorar la oferta de movilidad y atender la demanda de visitantes durante el Mundial de Futbol, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Para 2027, se estima que el sistema alcance un total de 20 mil bicicletas.

“Entre los principales retos para el próximo año destacan la expansión hacia el norte, sur y oriente de la ciudad, ampliando la cobertura y acercando la movilidad sustentable a nuevas zonas; el incremento progresivo de la flota hasta alcanzar 15 mil bicicletas en 2026 y cinco mil más en 2027, con miras a recibir visitantes durante el próximo Mundial de Futbol; así como la implementación de mejoras tecnológicas y el fortalecimiento de los procesos de seguridad”, indicó la dependencia en un comunicado.

Como parte del balance de 2025, la Semovi destacó que Ecobici es el sistema de bicicletas públicas más utilizado de América Latina, con más de 9 mil 300 bicicletas, 689 cicloestaciones y un promedio de 60 mil viajes diarios.

“El 67 por ciento de las personas usuarias utiliza la bicicleta para trasladarse a su centro laboral o educativo, un indicador que refleja cómo este medio de transporte se ha integrado plenamente a la vida diaria de la ciudad”, señaló la dependencia.

Entre 2022 y 2025, el sistema contribuyó a evitar la emisión de más de 3 mil 200 toneladas de dióxido de carbono.

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