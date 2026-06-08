Dos terceras partes de los recursos para L2, fueron a mantenimiento: Brugada

Ante las críticas de que las obras en las estaciones de la línea 2 del metro son superficiales, la jefa de gobierno, Clara Brugada, expuso que dos terceras partes de la inversión se destinó a mantenimiento.

“La mayor parte de la inversión fue en mantenimiento: recordemos que fueron mil 500 millones de recursos federales y alrededor de 600, 700 millones de recursos de lo que el metro tiene destinado anualmente”, dijo la jefa de gobierno en conferencia en el Jardín Flotante Tlallipan.

Y destacó que las obras en la línea 2 del metro empezaron tarde, porque recibieron apenas éste año los recursos federales.

Recuerden que desde finales del año pasado dijimos que iban a entregar los recursos federales y no pudimos empezar la obra hasta que nos entregaran los recursos federales. Por eso se atrasó” explicó.

Y detalló que “no pusimos -en la lista de obras que se harían para el mundial- lo del metro hasta que no tuviéramos garantía de cuándo nos iban a entregar los recursos. En cuanto nos dijeron sí ya van los recursos este año, inmediatamente nosotros echamos a andar las obras”.

Y comentó que “fue una una valiosa intervención que en poco tiempo" se pudieran llevar a cabo las obras en la línea 2 del metro.

Por su parte Héctor Ulises García Nieto, secretario de movilidad de la Ciudad de México, afirmó que “la mayoría de los recursos fue destinada al mantenimiento estructural del metro, es decir, solo una tercera parte fue para la remodelación y el interiorismo de las estaciones”.

Detalló que se hicieron inversiones en material rodante, en comunicaciones, en cámaras de seguridad que están vinculadas al C5 “para tener un mayor control y saber cómo se realiza la operación a lo largo de la línea”.

Y afirmó que “lo fundamental fue a las tripas del mantenimiento de la línea dos, se renovó también todo el sistema contra incendios y es un sistema que no se le había metido mano después de bastantes años, casi cuatro décadas y eso significó el hoy tener un sistema importante contra incendios”.

Y recordó que ayer se inauguró la primera estación San Antonio Abad, aunque de acuerdo a diversos ciudadanos, anoche había una especie de cascada al interior de esa estación, de agua que caía desde el Jardín Flotante Tlallipan.