Por contingencia, disminuyen ventas en restaurantes en pleno San Valentín 

Este 14 de febrero, la contingencia ambiental por ozono afectó, como efecto dominó, a restaurantes, cafeterías y heladerías ubicadas en corredores gastronómicos de la ciudad .

Establecimientos de Polanco y Paseo de la Reforma reportaron este 14 de febrero una caída de hasta 10 por ciento en sus ventas.

Advirtieron que a pesar de qué el 14 de febrero es una de las fechas más esperadas del año, solo después del Día de la Madre, por el incremento en las ventas este sábado día de San Valentín, la contingencia propició que disminuyera la salida de personas a festejar el Día de los Enamorados.

“Las ventas han estado bajas, en comparación de otros años. Yo creo que sí nos está afectando un poquito lo de la contingencia”, dijo en entrevista Jonathan Andrade, gerente de un restaurante de comida japonesa ubicado sobre avenida Presidente Masaryk.

“Hay poca gente. Sí nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que prefiere quedarse en su casa”, agregó.

Durante un recorrido se pudo ver que restaurantes de la zona de Polanco, como Masaryk y el llamado Polanquito, así como Paseo de la Reforma, lucían prácticamente vacíos; pocos eran los establecimientos que contaban con comensales.

El 14 de febrero “es un día súper comercial, siempre está todo lleno y siempre hay mucho tráfico, pero hoy no hay”, explicó Ana, clienta asidua de la zona de Polanquito.

“Yo creo que si afecta, porque al mismo tiempo, al caer en sábado, hay mucha gente que está soltero y va a ir al antro o a disfrutar, pero si restringen todo el tema de movilidad social por la contaminación, vamos a ver que menos gente acuda, en una cita, no sólo a un comercio gastronómicos en una cita o algo así, así, sino también al disfrute”, señaló por su parte Julia, vecina de Polanco.

“Yo voy a festejar con mis amigas con una cena en casa”, añadió.

Repuntan pedidos delivery

La contingencia ambiental no solo modificó la afluencia de personas en zonas comerciales concurridas de la ciudad, también incrementó los pedidos delivery.

“Hemos tenido un incremento del 10 por ciento en entregas delivery, en esa parte sí hemos tenido buenas cifras”, comentó Jonathan.

Para los repartidores en motocicleta, este aumento se tradujo en más trabajo.

Jesús León, quien reparte en la zona de Polanco, aseguró que desde el viernes 13 de febrero, primer día de la contingencia, los pedidos se dispararon.

“Se ha incrementado el doble más o menos”, dijo.

El viernes, en una jornada de ocho horas, atendió 27 pedidos, cuando normalmente realiza alrededor de 20, para el medio día del sábado 14, ya llevaba 11 pedidos.

En Paseo de la Reforma, mientras los restaurantes lucían con pocos comensales, los grupos de amigos y familias que recorrían la icónica avenida, eran pocos, comparado incluso con un sábado normal.

Por los festejos del 14 de febrero organismos empresariales como la CANACO-CDMX proyectaba ventas para el sector comercio por un monto de seis mil 358 millones de pesos, se esperaba que el sector restaurantero fuera uno de los de mayor dinamismo.

