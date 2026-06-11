Disfrutan Inauguración en Utopía Meyehualco

Pequeños y grandes disfrutan de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 portando playeras, matracas y pelucas tricolor en la Utopía Meyehualco.

Para Israel Rodríguez, de 35 años la inauguración del mundial "ha sido

Demasiado emotiva, estamos muy contentos, muy felices, es una experiencia para toda la vida al ver, toda la gente con sus playeras, todos los sueños que están depositados ahí con los jugadores".

El confía en que la selección nacional le ganará a Sudáfrica por 3 a 1.

Mientras que Pamela, de 38 años

Quien siempre escucho su familia hablar del mundial de 1986 en nuestro país dijo: "es algo muy padre estar aquí viviendo esta pasión futbolera" y considera que México ganará por un gol contra cero.

Hay alrededor de mil 200 personas presenciando la inauguración y esperando emocionadas el inicio del partido.