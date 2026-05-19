Diana Sánchez responsabiliza a fiscal si sufre otro atentado

La diputada local y líder de ambulantes, Diana Sánchez Barrios, expresó que aún recibe amenazas y aseveró que la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, será "responsable si me llega a pasar algo", pues la fiscalía tiene toda la información sobre los autores intelectuales del atentado que sufrió el 17 de octubre de 2024, pero no los han detenido.

Yo ya le dije a la fiscal: ‘si me llega a pasar algo, usted es responsable'. Porque yo he recibido amenazas, sigo recibiendo amenazas”, dijo Sánchez Barrios en conferencia.

Y afirmó que “las y los autores intelectuales del atentado trabajan, son un grupo junto con los colombianos que se dedican al préstamo gota a gota, dicho por ellos mismos, que son intocables, que son parte de la Unión Tepito”.

La diputada Diana Sánchez Barrios, acompañada por el vocerode la bancada de Morena, Paulo García. Foto: Excélsior

Su abogado defensor, Esteban Jiménez Montalvo comentó: “es cierto que están detenidas tres personas, quienes fueron los autores materiales, pero faltan los autores intelectuales, tenemos entendido son cuatro”.

El abogado también dio a conocer que le han entregado todos los elementos que tienen a la fiscal.

Desde cómo los presuntos delincuentes planearon el asesinato de la diputada Sánchez Barrios, así como videos de diferentes cámaras de seguridad, el tipo de vehículos que se utilizaron el día del atentado, es decir, se ha robustecido de información la carpeta de investigación para que no haya algún resquicio y no falte nada”, explicó.

Mientras que Sánchez Barrios comentó que espera que en dos meses “se puedan girar las órdenes de aprehensión, pues es preocupante que la fiscal tenga todos los elementos para encarcelar a los autores intelectuales de mi atentado y no pase nada. En las cárceles hay mucha gente que por nada las detiene y las encarcelan, pero en mi caso no pueden detener a los que quisieron matarme".

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