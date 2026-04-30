Sánchez Barrios se deslinda de bronca entre trans frente al INVI

La diputada local Diana Sánchez Barrios se deslindó del enfrentamiento registrado este jueves a las afueras del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, y rechazó cualquier forma de agresión, confrontación o vulneración de la integridad de las personas.

Foto Especial

“Me deslindo de manera total y categórica de los actos de violencia ocurridos el día de hoy a las afueras del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Rechazo cualquier forma de agresión, confrontación o vulneración de la integridad de las personas, particularmente cuando se trata de mujeres trans, quienes históricamente han enfrentado múltiples violencias estructurales”, expresó.

Hubo denuncia

La postura surge luego de que colectivos de mujeres y personas de la diversidad sexual denunciaron haber sido agredidas frente a las oficinas del INVI por presuntas personas vinculadas a la diputada.

De acuerdo con los señalamientos, las manifestantes acudieron al inmueble para solicitar apoyos en materia de vivienda; sin embargo, acusaron que las instalaciones fueron cerradas y posteriormente se registraron agresiones.

En videos difundidos en redes sociales se observa la confrontación entre dos grupos de manifestantes, así como la intervención de elementos de la Policía Bancaria e Industrial que resguardan la zona, quienes intentaban contener la situación mientras eran agredidos con alimentos, piedras y otros objetos.

No reconoce a los agresores

Sánchez Barrios aclaró que ninguna de las personas que aparecen en los materiales audiovisuales forma parte de su equipo de trabajo ni representa su labor política, legislativa o social.

“Como diputada del Congreso de la Ciudad de México, me dirijo a la opinión pública y, de manera especial, a la comunidad de la diversidad sexual y de género, para expresar con absoluta claridad lo siguiente: ninguna de las personas que aparecen en los videos difundidos en redes sociales forma parte de mi equipo”, sostuvo.

La legisladora destacó que su trayectoria como mujer trans y activista —y actualmente como la primera diputada trans en el Congreso capitalino— ha estado guiada por la defensa de los derechos humanos y la construcción de espacios de diálogo.

“Nunca participaré ni respaldaré actos de violencia contra ninguna persona, y menos aún contra integrantes de nuestra propia comunidad”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a las partes involucradas a actuar con responsabilidad y evitar la desinformación.

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