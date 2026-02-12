Jeremy atraviesa estado crítico por lesiones producidas en un pulmón

Luego de que esta tarde, Jeremy “N”, el joven de 15 años y estudiante de tercer año de secundaria que fue herido con un arma punzocortante tras una riña afuera de la escuela Diurna 324 Alfonso Caso Andrade, en la colonia la Conchita en la alcaldía Tláhuac, fue trasladado del hospital General de Tláhuac al Hospital Infantil de Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Sus familiares y amigos permanecen en la puerta principal del área de urgencias, debido a que su estado de salud se reporta como grave tras haberle detectado dos lesiones penetrantes más en el pulmón.

“Se le encontraron otras dos perforaciones de pulmón y ahorita su estado de salud es grave. Está intubado y en terapia intensiva. Presenta tres perforaciones de pulmón, perforación de tórax, una perforación de intestino que tocó el apéndice, que también tuvieron que quitar y un pedazo de intestino”, dijo la señora Guadalupe Mendoza, abuela del menor lesionado.

La mujer también dijo que la entrada y salida del arma punzocortante hizo que se triturara el bazo, por lo que tuvieron que removerlo.

Al recibir el parte médico, también les informaron que los médicos detectaron una laceración en el hígado.

“Nos informaron que va a permanecer sedado e intubado y no nos van a permitir verlo”.

Afuera del hospital, en la puerta de urgencias, los familiares mostraron pancartas solicitando justicia para Jeremy y que haya respuesta del director del plantel.

- ¿Qué les ha dicho al director del plantel?

- Hasta ahorita nada, no se ha comunicado con nosotros, no se ha comunicado con algún familiar. También queremos difundir que este muchachito no es alumno del plantel, dicen que es familiar de un compañerito de tercero.

Reproducir menor fue agredido por otro adolescente afuera de una secundaria con un arma blanca

De acuerdo con la mujer, tras el ataque su nieto aún se pudo levantar, pero se notaba desorientado, pese a que el director estaba en el lugar ninguna persona llamó a los servicios de emergencia, fue hasta que su hija acudió a la escuela que pudieron ayudar al menor y llevarlo, por sus propios medios, a un hospital y desde ese momento no han podido hablar con Jeremy.

La abuelita de Jeremy aclaró que “no se está pidiendo ninguna ayuda económica ni en efectivo o a través de alguna cuenta bancaria, tampoco se está solicitando sangre para su atención médica”.

Por último, Guadalupe Mendoza dijo que el personal de la fiscalía se ha puesto en contacto con ellos, mientras que el presunto joven infractor se encuentra detenido en la agencia 50 del Ministerio Público, en espera de que se realice una audiencia el próximo sábado.

