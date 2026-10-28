Capturan en Gustavo A. Madero a banda dedicada a falsificar placas de circulación

En la alcaldía Gustavo A. Madero fueron detenidos seis hombres, quienes estarían relacionados con el robo de automóviles, autopartes, así como por la falsificación de placas para vehículos.

En las investigaciones que se implementaron, con motivo del combate a dichos delitos, se detectó un inmueble en la colonia Lindavista usado por los presuntos responsables, por lo que se llevó a cabo un cateo en el que participaron autoridades de la Ciudad de México y federales.

Para cumplimentar el mandamiento judicial, se desplegó un dispositivo en el que se actuó conforme a los protocolos policiales, con respeto a los derechos humanos. Posteriormente, los efectivos ingresaron al inmueble localizado en la calle Riobamba, donde realizaron la diligencia”.

En el lugar fueron detenidos seis hombres de 34, 44, 33 y 64 años de edad, así como dos de 25 años.

Reproducir En la vivienda se aseguraron placas falsas de varios estados del país

Además, se aseguraron 19 placas de circulación posiblemente apócrifas y ocho con reporte de robo, un arma de fuego corta, un arma de fuego larga, cartuchos útiles, 95 bolsas con cocaína, así como un paquete de marihuana.

Una vez que concluyó el cateo, los detenidos, placas y drogas aseguradas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica; en el caso del inmueble, éste quedó sellado y bajo resguardo policial.

En el cateo participaron:

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina

Secretaría de Marina (Semar)

Guardia Nacional (GN)