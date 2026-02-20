Capturan a integrantes de banda dedicada al robo de autopartes

Brando “N”, Elías “N”, Víctor Hugo “N”, Hadra “N” e Ian “N” fueron detenidos luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutara tres cateos en la colonia Lorenzo Boturini, en la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de una investigación que permitió ubicar a un grupo presuntamente dedicado al robo sistemático de autopartes en distintas zonas de la capital.

La indagatoria comenzó tras múltiples denuncias ciudadanas por el robo de faros, espejos y calaveras de vehículos que estaban estacionados en la vía pública, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan.

Foto: Especial

Parte de estos hechos también fue difundida de manera anónima en redes sociales, donde se compartían imágenes y videos de los presuntos responsables.

Ladrones llegan en vehículo

El análisis de ese material permitió detectar un mismo modo de operar, en el cual dos hombres llegaban en un vehículo, se estacionaban junto al automóvil objetivo, descendían y en cuestión de minutos retiraban las piezas para después huir.

El cruce de imágenes, la identificación de vehículos y el trabajo de campo llevaron a los agentes a ubicar los domicilios donde presuntamente se almacenaban las autopartes robadas.

Foto: Especial

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público obtuvo órdenes de cateo que fueron cumplimentadas el 18 de febrero con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

En los inmuebles intervenidos se aseguraron dos vehículos con alteraciones en sus medios de identificación, diversas autopartes y placas de circulación de la Ciudad de México y del Estado de México con reporte de robo.

Foto: Especial

Detenidos cuentan con antecedentes

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Hadra “N” está relacionada con dos investigaciones en curso por fraude, mientras que Ian “N” cuenta con una investigación por lesiones dolosas con arma de fuego.

Las cinco personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Foto: Especial

*DRR*