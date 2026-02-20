Robo de autopartes en CDMX: 31 detenidos en nueve alcaldías

Elementos policiacos detuvieron a 31 personas por su relación con el robo de vehículos y autopartes, como resultado de operativos realizados del 1 de enero al 18 de febrero en nueve alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). En las acciones se recuperaron faros, espejos, lunas, baterías, tapones y se aseguraron diversas herramientas utilizadas para desprender piezas.

Las detenciones derivaron de denuncias ciudadanas y del monitoreo permanente a través de los Centros de Comando y Control (C2) y el C5, lo que permitió ubicar a los probables responsables en flagrancia y recuperar piezas antes de que fueran comercializadas.

Detenidos en alcaldías por robo de autopartes

Robo de autopartes en CDMX. Especial

En la alcaldía Cuauhtémoc fueron detenidos 11 hombres en distintas colonias, donde además se recuperaron cinco espejos laterales, cuatro faros y una defensa, también se aseguró un arma de fuego y herramienta diversa.

En Venustiano Carranza fueron detenidos tres hombres, uno de ellos con tres ingresos previos al Sistema Penitenciario por el delito de robo y se recuperaron cinco espejos, dos lunas, una batería y tres luces.

En Iztapalapa fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una mujer, y se aseguraron tapones para llanta, lunas y herramientas. Mientras que en Miguel Hidalgo fue detenido un hombre con nueve ingresos al Sistema Penitenciario por Robo y Delitos contra la salud.

En Coyoacán, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco y Xochimilco también se registraron detenciones y recuperación de autopartes, incluida una motocicleta posiblemente robada y piezas que ya habían sido desprendidas de distintos vehículos.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones.

Sigue combate a la delincuencia

Tras dar a conocer las detenciones, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señalo:

A través del monitoreo constante de los Centros #C2 y del @C5_CDMX y la atención de las denuncias ciudadanas, seguimos construyendo una ciudad más segura, justa y en paz para todas y todos.”

