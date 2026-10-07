Agresión a policías en el Centro Histórico termina con 7 detenidos

En calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se desató una pelea entre motociclistas y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el saldo de la riña fue de siete personas detenidas y personal de la SSC y trabajadores de seguridad privada lesionados.

La SSC informó que los agentes realizaban un operativo para recuperar espacios peatonales en los que estacionaban motocicletas, cuando los agentes fueron increpados por los dueños de las unidades.

En la alcaldía Cuauhtémoc, personal de la SSC detuvo a siete personas que presuntamente agredieron a dos policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito y a un elemento de seguridad privada que acudió para auxiliarlos cuando realizaban trabajos de recuperación del espacio público, en coordinación con personal de la Policía Auxiliar y autoridades del Centro Histórico”.

La agresión fue observada por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2), por lo que notificaron a elementos en campo para que acudieran a la esquina de las calles Madero y Motolinía.

Reproducir La SSC informó que los agentes realizaban un operativo para recuperar espacios peatonales

Una vez en el lugar, los agentes de la SSC auxiliaron a sus compañeros y controlaron la agresión.

Los uniformados aseguraron a los siete hombres que al parecer, agredieron físicamente a los oficiales, por lo que fueron detenidos. Los sujetos de 29, 28, 25, 24, 23, 22 y 21 años de edad, fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica”.

En el caso de los lesionados, éstos recibieron atención de los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron al sitio, quienes determinaron el traslado de dos de ellos a un hospital para recibir atención médica especializada.