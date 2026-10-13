Detienen a 4 sujetos relacionados con hallazgo de cadáver en Iztacalco

Cuatro sujetos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ya que se les relaciona con el abandono de una persona sin vida en calles de la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con la policía capitalina, tras localizar el cuerpo sin vida de un hombre en la colonia La Cruz Coyuya, solicitaron la revisión de las cámaras de seguridad del Centro de Comando y Control (C2) Norte para ubicar a quien estuviera involucrado en los hechos.

Durante sus recorridos sobre el Eje 3 Oriente, los efectivos observaron un bulto cubierto con lonas que les pareció inusual. Al acercarse, descubrieron que se trataba de una persona sin vida, ante lo cual acordonaron el área y solicitaron la presencia de los servicios periciales”.

Luego del análisis de las cámaras, se pudo observar que varias personas cargaban un bulto, cuando una de ellas lo abandonó en el sitio. También fue posible identificar su vestimenta y características físicas, para que los agentes en campo pudieran ubicarlos.

Los cuatro detenidos, de 25, 28, 31 y 38 años de edad, quedaron a disposición del Ministerio Público Foto: SSC

Tres de ellos fueron sorprendidos en el cruce de la avenida Francisco del Paso Troncoso y Viaducto Río de la Piedad, luego de una revisión preventiva, les aseguraron 86 dosis de marihuana.

Posteriormente, los policías recibieron un reporte sobre un hombre que presuntamente consumía estupefacientes en el cruce de Eje 3 Oriente Azúcar y la calle Unión, quien posiblemente también estaría relacionado con los hechos, por lo que acudieron al sitio y lo detuvieron”.

Los cuatro detenidos, de 25, 28, 31 y 38 años de edad, quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Con información de los registros policíacos, fue posible establecer que el detenido de 25 años tiene tres ingresos en el sistema penal capitalino, dos por robo en 2025 y 2026 y uno por robo calificado en 2025.

El individuo de 28 años cuenta con un ingreso por robo agravado en 2022, mientras que el de 31 años registra uno por robo en 2026.